https://ria.ru/20220207/svyaschenniki-1771432664.html

Митрополит рассказал, сколько африканских священников примкнули к РПЦ

Митрополит рассказал, сколько африканских священников примкнули к РПЦ - РИА Новости, 07.02.2022

Митрополит рассказал, сколько африканских священников примкнули к РПЦ

Около полутора сотен священников Александрийской православной церкви из 12 стран перешли в Патриарший экзархат Африки Русской православной церкви (РПЦ), заявил... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:00

2022-02-07T12:00

2022-02-07T13:14

религия

епифаний думенко

ближний восток

африка

православная церковь украины (пцу)

русская православная церковь

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Около полутора сотен священников Александрийской православной церкви из 12 стран перешли в Патриарший экзархат Африки Русской православной церкви (РПЦ), заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев)."На сегодняшний момент у нас порядка 150 священнослужителей из более чем 12 стран. Есть люди, которые смотрят, есть сомневающиеся", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной защите христиан Африки и Ближнего Востока.Митрополит отметил, что количество переходов для Русской церкви в Африке не самоцель. "Поверьте, мы не гонимся за статистикой, нам статистика в этом плане не нужна", - заверил архиерей.Священный синод Русской православной церкви 29 декабря 2021 года обнародовал решение о создании патриаршего экзархата Африки, с двумя епархиями в его составе – Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всея Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.

https://ria.ru/20220204/afrika-1771115460.html

ближний восток

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епифаний думенко, ближний восток, африка, православная церковь украины (пцу), русская православная церковь