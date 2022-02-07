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Религия
https://ria.ru/20220207/svyaschenniki-1771432664.html
Митрополит рассказал, сколько африканских священников примкнули к РПЦ
Митрополит рассказал, сколько африканских священников примкнули к РПЦ - РИА Новости, 07.02.2022
Митрополит рассказал, сколько африканских священников примкнули к РПЦ
Около полутора сотен священников Александрийской православной церкви из 12 стран перешли в Патриарший экзархат Африки Русской православной церкви (РПЦ), заявил... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:00
2022-02-07T13:14
религия
епифаний думенко
ближний восток
африка
православная церковь украины (пцу)
русская православная церковь
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Около полутора сотен священников Александрийской православной церкви из 12 стран перешли в Патриарший экзархат Африки Русской православной церкви (РПЦ), заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев)."На сегодняшний момент у нас порядка 150 священнослужителей из более чем 12 стран. Есть люди, которые смотрят, есть сомневающиеся", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной защите христиан Африки и Ближнего Востока.Митрополит отметил, что количество переходов для Русской церкви в Африке не самоцель. "Поверьте, мы не гонимся за статистикой, нам статистика в этом плане не нужна", - заверил архиерей.Священный синод Русской православной церкви 29 декабря 2021 года обнародовал решение о создании патриаршего экзархата Африки, с двумя епархиями в его составе – Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всея Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
https://ria.ru/20220204/afrika-1771115460.html
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епифаний думенко, ближний восток, африка, православная церковь украины (пцу), русская православная церковь
12:00 07.02.2022 (обновлено: 13:14 07.02.2022)
 

Митрополит рассказал, сколько африканских священников примкнули к РПЦ

© Фото : Патриарший экзархат АфрикиПатриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид
Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Фото : Патриарший экзархат Африки
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Около полутора сотен священников Александрийской православной церкви из 12 стран перешли в Патриарший экзархат Африки Русской православной церкви (РПЦ), заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев).
"На сегодняшний момент у нас порядка 150 священнослужителей из более чем 12 стран. Есть люди, которые смотрят, есть сомневающиеся", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной защите христиан Африки и Ближнего Востока.
Митрополит отметил, что количество переходов для Русской церкви в Африке не самоцель. "Поверьте, мы не гонимся за статистикой, нам статистика в этом плане не нужна", - заверил архиерей.
Священный синод Русской православной церкви 29 декабря 2021 года обнародовал решение о создании патриаршего экзархата Африки, с двумя епархиями в его составе – Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всея Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
Глава российской делегации межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ иеромонах Стефан и глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов во время заседания межконфессионального круглого стола в Дамаске. 4 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 16:48Религия
В РПЦ объяснили, почему гонения на христиан в Африке замалчиваются
 
РелигияЕпифаний ДуменкоБлижний ВостокАфрикаПравославная церковь Украины (ПЦУ)Русская православная церковь
 
 
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