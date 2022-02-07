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Суд в Приморье завершил допрос рыбаков из КНДР, напавших на пограничников
Суд в Приморье завершил допрос рыбаков из КНДР, напавших на пограничников - РИА Новости, 07.02.2022
Суд в Приморье завершил допрос рыбаков из КНДР, напавших на пограничников
Приморский краевой суд завершил допрос всех 14 северокорейских рыбаков, обвиняемых в нападении на российских пограничников в Японском море в 2019 году, сообщила РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T10:46
2022-02-07T10:46
происшествия
японское море
кндр (северная корея)
следственный комитет россии (ск рф)
приморский краевой суд
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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Приморский краевой суд завершил допрос всех 14 северокорейских рыбаков, обвиняемых в нападении на российских пограничников в Японском море в 2019 году, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.По данным следствия, в сентябре 2019 года приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно ловил кальмара. При задержании судна 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на пограничников, указывал СК. Трое рыбаков, которые избили палками трех военных, причинив вред здоровью средней тяжести, уже осуждены: один - на семь лет колонии, двое – на четыре.Дело в отношении остальных 14 рыбаков рассматривают в Приморском краевом суде. Их обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего и применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Ранее суд допросил потерпевших и свидетелей."Допрошен последний подсудимый. В следующем судебном заседании, назначенном на 8 февраля, будет решаться вопрос о продлении стражи в отношении всех подсудимых. Девятого ноября 2021 года Приморский краевой суд уже продлевал арест до 19 февраля 2022 года", - отметила Оленева.
https://ria.ru/20211116/kndr-1759242961.html
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японское море
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происшествия, японское море, кндр (северная корея), следственный комитет россии (ск рф), приморский краевой суд
10:46 07.02.2022
 
Суд в Приморье завершил допрос рыбаков из КНДР, напавших на пограничников

Суд в Приморье завершил допрос рыбаков из КНДР, напавших на российских пограничников

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Приморский краевой суд завершил допрос всех 14 северокорейских рыбаков, обвиняемых в нападении на российских пограничников в Японском море в 2019 году, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.
По данным следствия, в сентябре 2019 года приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно ловил кальмара. При задержании судна 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на пограничников, указывал СК. Трое рыбаков, которые избили палками трех военных, причинив вред здоровью средней тяжести, уже осуждены: один - на семь лет колонии, двое – на четыре.
Приморский краевой суд - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября 2021, 10:48
Суд допросил рыбаков из КНДР, обвиняемых в нападении на пограничников
Дело в отношении остальных 14 рыбаков рассматривают в Приморском краевом суде. Их обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего и применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Ранее суд допросил потерпевших и свидетелей.
"Допрошен последний подсудимый. В следующем судебном заседании, назначенном на 8 февраля, будет решаться вопрос о продлении стражи в отношении всех подсудимых. Девятого ноября 2021 года Приморский краевой суд уже продлевал арест до 19 февраля 2022 года", - отметила Оленева.
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября 2020, 08:31
Суд дал семь лет колонии рыбаку из КНДР, напавшему на пограничников
 
ПроисшествияЯпонское мореКНДР (Северная Корея)Следственный комитет России (СК РФ)Приморский краевой суд
 
 
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