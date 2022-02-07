23:59 07.02.2022 (обновлено: 05:34 08.02.2022)
Шольц назвал стратегией Запада против России "диалог и устрашение"
Канцлер ФРГ Шольц назвал "диалог и устрашение" двойной стратегией Запада против России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе
БЕРЛИН, 7 фев - РИА Новости. Двойная стратегия Запада в отношении России не поменялась: это диалог и устрашение, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
"Эта двойная стратегия из ясных заявлений с точки зрения санкций, которые будут приняты в случае военной агрессии, и одновременно всех форматов диалога, которые мы используем, обещает быть наиболее перспективной из всех, которые могут быть использованы в этой ситуации. Мы делаем это сообща и решительно поддерживаем это совместно", - сказал Шольц на пресс-конференции в Вашингтоне. Трансляцию в прямом эфире ведет телеканал Phoenix.
Ранее в Вашингтоне прошли переговоры Шольца с президентом США Джо Байденом, стороны обсудили двусторонние отношения, украинский кризис, борьбу с пандемией коронавируса и защиту климата. Пятнадцатого февраля канцлер ФРГ проведет в Москве переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины, угрожая введением санкций. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.