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Шольц назвал стратегией Запада против России "диалог и устрашение"
Шольц назвал стратегией Запада против России "диалог и устрашение" - РИА Новости, 08.02.2022
Шольц назвал стратегией Запада против России "диалог и устрашение"
Двойная стратегия Запада в отношении России не поменялась: это диалог и устрашение, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-07T23:59
2022-02-08T05:34
в мире
германия
россия
санкции
олаф шольц
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БЕРЛИН, 7 фев - РИА Новости. Двойная стратегия Запада в отношении России не поменялась: это диалог и устрашение, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.Ранее в Вашингтоне прошли переговоры Шольца с президентом США Джо Байденом, стороны обсудили двусторонние отношения, украинский кризис, борьбу с пандемией коронавируса и защиту климата. Пятнадцатого февраля канцлер ФРГ проведет в Москве переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины, угрожая введением санкций. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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в мире, германия, россия, санкции, олаф шольц
23:59 07.02.2022 (обновлено: 05:34 08.02.2022)
 
Шольц назвал стратегией Запада против России "диалог и устрашение"

Канцлер ФРГ Шольц назвал "диалог и устрашение" двойной стратегией Запада против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 7 фев - РИА Новости. Двойная стратегия Запада в отношении России не поменялась: это диалог и устрашение, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Эта двойная стратегия из ясных заявлений с точки зрения санкций, которые будут приняты в случае военной агрессии, и одновременно всех форматов диалога, которые мы используем, обещает быть наиболее перспективной из всех, которые могут быть использованы в этой ситуации. Мы делаем это сообща и решительно поддерживаем это совместно", - сказал Шольц на пресс-конференции в Вашингтоне. Трансляцию в прямом эфире ведет телеканал Phoenix.

Ранее в Вашингтоне прошли переговоры Шольца с президентом США Джо Байденом, стороны обсудили двусторонние отношения, украинский кризис, борьбу с пандемией коронавируса и защиту климата. Пятнадцатого февраля канцлер ФРГ проведет в Москве переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины, угрожая введением санкций. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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Путин заявил, что члены НАТО продолжают накачивать Украину оружием
 
В миреГерманияРоссияСанкцииОлаф Шольц
 
 
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