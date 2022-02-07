https://ria.ru/20220207/stavropole-1771454335.html

Против экс-министра туризма Ставрополья возбуждено уголовное дело

Против экс-министра туризма Ставрополья возбуждено уголовное дело - РИА Новости, 07.02.2022

Против экс-министра туризма Ставрополья возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра туризма Ставропольского края по факту превышения должностных полномочий с ущербом на 35... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T13:37

2022-02-07T13:37

2022-02-07T13:37

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ПЯТИГОРСК, 7 фев — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра туризма Ставропольского края по факту превышения должностных полномочий с ущербом на 35 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.По данным пресс-службы, министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в 2020 году заключен госконтракт на оказание услуг по подготовке к проведению массовых мероприятий в 2021 году на сумму более 45 миллионов рублей."При проверке законности исполнения указанного контракта установлено, что фактически его предметом были услуги, оказанные министерству туризма по контракту, заключенному в 2019 году, что повлекло неэффективное и неправомерное расходование бюджетных средств в размере около 35 миллионов рублей", — подчеркнули в прокуратуре.С октября 2017 по июнь 2021 года министерство возглавлял Александр Трухачев. Его преемник Кирилл Реут накануне был арестован по делу о превышении полномочий с ущербом на 25 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220206/arest-1771340033.html

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