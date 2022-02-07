https://ria.ru/20220207/stavropole-1771454335.html
Против экс-министра туризма Ставрополья возбуждено уголовное дело
Против экс-министра туризма Ставрополья возбуждено уголовное дело - РИА Новости, 07.02.2022
Против экс-министра туризма Ставрополья возбуждено уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра туризма Ставропольского края по факту превышения должностных полномочий с ущербом на 35... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:37
2022-02-07T13:37
2022-02-07T13:37
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ПЯТИГОРСК, 7 фев — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра туризма Ставропольского края по факту превышения должностных полномочий с ущербом на 35 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.По данным пресс-службы, министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в 2020 году заключен госконтракт на оказание услуг по подготовке к проведению массовых мероприятий в 2021 году на сумму более 45 миллионов рублей."При проверке законности исполнения указанного контракта установлено, что фактически его предметом были услуги, оказанные министерству туризма по контракту, заключенному в 2019 году, что повлекло неэффективное и неправомерное расходование бюджетных средств в размере около 35 миллионов рублей", — подчеркнули в прокуратуре.С октября 2017 по июнь 2021 года министерство возглавлял Александр Трухачев. Его преемник Кирилл Реут накануне был арестован по делу о превышении полномочий с ущербом на 25 миллионов рублей.
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туризм, новости - туризм, ставропольский край
Против экс-министра туризма Ставрополья возбуждено уголовное дело
Дело о превышении полномочий возбуждено против бывшего министра туризма Ставрополья
ПЯТИГОРСК, 7 фев — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра туризма Ставропольского края по факту превышения должностных полномочий с ущербом на 35 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"По материалам проверки прокуратуры Ставропольского края и УФСБ по краю возбуждено уголовное дело в отношении экс-министра туризма и оздоровительных курортов края по факту превышения должностных полномочий", — говорится в релизе.
По данным пресс-службы, министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в 2020 году заключен госконтракт на оказание услуг по подготовке к проведению массовых мероприятий в 2021 году на сумму более 45 миллионов рублей.
"При проверке законности исполнения указанного контракта установлено, что фактически его предметом были услуги, оказанные министерству туризма по контракту, заключенному в 2019 году, что повлекло неэффективное и неправомерное расходование бюджетных средств в размере около 35 миллионов рублей", — подчеркнули в прокуратуре.
С октября 2017 по июнь 2021 года министерство возглавлял Александр Трухачев. Его преемник Кирилл Реут накануне был арестован по делу о превышении полномочий с ущербом на 25 миллионов рублей.