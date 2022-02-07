https://ria.ru/20220207/status-1771559107.html

Блинкен: США считают прогресс в вопросе об автономии Донбасса возможным

Блинкен: США считают прогресс в вопросе об автономии Донбасса возможным - РИА Новости, 07.02.2022

Блинкен: США считают прогресс в вопросе об автономии Донбасса возможным

США считают, что Украина будет готова продвигаться вперед в вопросе об особом статусе Донбасса, если будет найдена должная очередность имплементации минских... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T21:02

2022-02-07T21:02

2022-02-07T21:08

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javelin (птрк)

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США считают, что Украина будет готова продвигаться вперед в вопросе об особом статусе Донбасса, если будет найдена должная очередность имплементации минских соглашений, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."В соглашениях говорится об особом статусе для Донбасса, и я считаю, что в должной последовательности украинцы будут готовы продвинуться вперед", - сказал он.Блинкен заявил, что США и Украина едины в восприятии минских соглашений как пути к урегулированию конфликта на востоке страны. По его словам, в Киеве добросовестно относятся к выполнению договоренностей, "чего нельзя сказать о России".Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.

https://ria.ru/20220207/glupost-1771536625.html

https://ria.ru/20220207/pomosch-1771553612.html

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в мире, россия, чехия, франция, нато, ситуация в днр и лнр, javelin (птрк), энтони блинкен