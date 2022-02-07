Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220207/sochi-1771498378.html
Заблудившегося в горах сноубордиста на вертолете доставили в Сочи
Заблудившегося в горах сноубордиста на вертолете доставили в Сочи - РИА Новости, 07.02.2022
Заблудившегося в горах сноубордиста на вертолете доставили в Сочи
В горах Сочи спасатели нашли и эвакуировали сноубордиста из Омска, который съехал с трассы в районе горы Каменный столб, потерял ориентир из-за снегопада и был... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T16:06
2022-02-07T16:15
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
сочи
сноуборд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771505344_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_0d2b593982ed933e625d2f504636a23d.jpg
СОЧИ, 7 фев – РИА Новости. В горах Сочи спасатели нашли и эвакуировали сноубордиста из Омска, который съехал с трассы в районе горы Каменный столб, потерял ориентир из-за снегопада и был вынужден заночевать, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда в Сочи.Как передает ведомство, происшествие произошло днем 6 февраля. Мужчина, съехав с трассы курорта, быстро потерял ориентир, потому что шел снег и была плохая видимость. Оказавшись в нескольких ручьях – притоках реки Глубокая, сноубордист пытался выбраться оттуда, но безрезультатно. Позже за помощью обратились спасатели горнолыжного курорта "Роза Хутор", именно они сообщили об инциденте. Сотрудникам МЧС пришлось устанавливать контакт с пропавшим туристом всю ночь, чтобы определить его местоположение. Эвакуировать мужчину удалось только утром понедельника. Кроме этого, из-за высокой лавинной опасности спасатели применили вертолет Ка-32.Уточняется, что сноубордист получил переохлаждение, однако дополнительная медицинская помощь ему не потребовалась.
https://ria.ru/20220207/sochi-1771415865.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771505344_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8aee3496253a3e98ffaa78dd773ad31c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, сочи, сноуборд
16:06 07.02.2022 (обновлено: 16:15 07.02.2022)
 
Заблудившегося в горах сноубордиста на вертолете доставили в Сочи

Спасатели эвакуировали сноубордиста, заблудившегося в горах Сочи из-за снегопада

© ЮРПСО МЧС России Спасатели МЧС России спасли сноубордиста с южного склона горы Каменный столб в Сочи
Спасатели МЧС России спасли сноубордиста с южного склона горы Каменный столб в Сочи
© ЮРПСО МЧС России
Читать ria.ru в
СОЧИ, 7 фев – РИА Новости. В горах Сочи спасатели нашли и эвакуировали сноубордиста из Омска, который съехал с трассы в районе горы Каменный столб, потерял ориентир из-за снегопада и был вынужден заночевать, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда в Сочи.
Как передает ведомство, происшествие произошло днем 6 февраля. Мужчина, съехав с трассы курорта, быстро потерял ориентир, потому что шел снег и была плохая видимость. Оказавшись в нескольких ручьях – притоках реки Глубокая, сноубордист пытался выбраться оттуда, но безрезультатно.
Позже за помощью обратились спасатели горнолыжного курорта "Роза Хутор", именно они сообщили об инциденте. Сотрудникам МЧС пришлось устанавливать контакт с пропавшим туристом всю ночь, чтобы определить его местоположение. Эвакуировать мужчину удалось только утром понедельника. Кроме этого, из-за высокой лавинной опасности спасатели применили вертолет Ка-32.
Уточняется, что сноубордист получил переохлаждение, однако дополнительная медицинская помощь ему не потребовалась.
Бальнеологический курорт Мацеста в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
12:30Туризм
В Сочи появятся новые экологические маршруты
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыСочиСноуборд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала