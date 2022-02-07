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Заблудившегося в горах сноубордиста на вертолете доставили в Сочи
Заблудившегося в горах сноубордиста на вертолете доставили в Сочи - РИА Новости, 07.02.2022
Заблудившегося в горах сноубордиста на вертолете доставили в Сочи
В горах Сочи спасатели нашли и эвакуировали сноубордиста из Омска, который съехал с трассы в районе горы Каменный столб, потерял ориентир из-за снегопада и был... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T16:06
2022-02-07T16:06
2022-02-07T16:15
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СОЧИ, 7 фев – РИА Новости. В горах Сочи спасатели нашли и эвакуировали сноубордиста из Омска, который съехал с трассы в районе горы Каменный столб, потерял ориентир из-за снегопада и был вынужден заночевать, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда в Сочи.Как передает ведомство, происшествие произошло днем 6 февраля. Мужчина, съехав с трассы курорта, быстро потерял ориентир, потому что шел снег и была плохая видимость. Оказавшись в нескольких ручьях – притоках реки Глубокая, сноубордист пытался выбраться оттуда, но безрезультатно. Позже за помощью обратились спасатели горнолыжного курорта "Роза Хутор", именно они сообщили об инциденте. Сотрудникам МЧС пришлось устанавливать контакт с пропавшим туристом всю ночь, чтобы определить его местоположение. Эвакуировать мужчину удалось только утром понедельника. Кроме этого, из-за высокой лавинной опасности спасатели применили вертолет Ка-32.Уточняется, что сноубордист получил переохлаждение, однако дополнительная медицинская помощь ему не потребовалась.
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туризм, новости - туризм, туристы, сочи, сноуборд
16:06 07.02.2022 (обновлено: 16:15 07.02.2022)
Заблудившегося в горах сноубордиста на вертолете доставили в Сочи
Спасатели эвакуировали сноубордиста, заблудившегося в горах Сочи из-за снегопада
СОЧИ, 7 фев – РИА Новости. В горах Сочи спасатели нашли и эвакуировали сноубордиста из Омска, который съехал с трассы в районе горы Каменный столб, потерял ориентир из-за снегопада и был вынужден заночевать, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда в Сочи.
Как передает ведомство, происшествие произошло днем 6 февраля. Мужчина, съехав с трассы курорта, быстро потерял ориентир, потому что шел снег и была плохая видимость. Оказавшись в нескольких ручьях – притоках реки Глубокая, сноубордист пытался выбраться оттуда, но безрезультатно.
Позже за помощью обратились спасатели горнолыжного курорта "Роза Хутор", именно они сообщили об инциденте. Сотрудникам МЧС пришлось устанавливать контакт с пропавшим туристом всю ночь, чтобы определить его местоположение. Эвакуировать мужчину удалось только утром понедельника. Кроме этого, из-за высокой лавинной опасности спасатели применили вертолет Ка-32.
Уточняется, что сноубордист получил переохлаждение, однако дополнительная медицинская помощь ему не потребовалась.