https://ria.ru/20220207/sochi-1771498378.html

Заблудившегося в горах сноубордиста на вертолете доставили в Сочи

Заблудившегося в горах сноубордиста на вертолете доставили в Сочи - РИА Новости, 07.02.2022

Заблудившегося в горах сноубордиста на вертолете доставили в Сочи

В горах Сочи спасатели нашли и эвакуировали сноубордиста из Омска, который съехал с трассы в районе горы Каменный столб, потерял ориентир из-за снегопада и был... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T16:06

2022-02-07T16:06

2022-02-07T16:15

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СОЧИ, 7 фев – РИА Новости. В горах Сочи спасатели нашли и эвакуировали сноубордиста из Омска, который съехал с трассы в районе горы Каменный столб, потерял ориентир из-за снегопада и был вынужден заночевать, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда в Сочи.Как передает ведомство, происшествие произошло днем 6 февраля. Мужчина, съехав с трассы курорта, быстро потерял ориентир, потому что шел снег и была плохая видимость. Оказавшись в нескольких ручьях – притоках реки Глубокая, сноубордист пытался выбраться оттуда, но безрезультатно. Позже за помощью обратились спасатели горнолыжного курорта "Роза Хутор", именно они сообщили об инциденте. Сотрудникам МЧС пришлось устанавливать контакт с пропавшим туристом всю ночь, чтобы определить его местоположение. Эвакуировать мужчину удалось только утром понедельника. Кроме этого, из-за высокой лавинной опасности спасатели применили вертолет Ка-32.Уточняется, что сноубордист получил переохлаждение, однако дополнительная медицинская помощь ему не потребовалась.

https://ria.ru/20220207/sochi-1771415865.html

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