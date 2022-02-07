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В СК передали материалы о нападении собаки на ребенка в Челябинской области

В СК передали материалы о нападении собаки на ребенка в Челябинской области - РИА Новости, 07.02.2022

В СК передали материалы о нападении собаки на ребенка в Челябинской области

Материалы проверки по факту нападения бродячей собаки на семилетнего мальчика в Челябинской области переданы из полиции в СК, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T08:00

2022-02-07T08:00

2022-02-07T08:00

происшествия

челябинск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Материалы проверки по факту нападения бродячей собаки на семилетнего мальчика в Челябинской области переданы из полиции в СК, сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.Ранее сообщалось, что УМВД по Челябинску проводит проверку после того, как в поселке Федоровка собака укусила ребенка.По данным ведомства, в момент нападения собаки ребенок гулял во дворе. Родители мальчика обратились в больницу, а после с заявлением в правоохранительные органы.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу. По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности.

https://ria.ru/20220207/zhivotnye-1771390187.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)