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В СК передали материалы о нападении собаки на ребенка в Челябинской области
В СК передали материалы о нападении собаки на ребенка в Челябинской области - РИА Новости, 07.02.2022
В СК передали материалы о нападении собаки на ребенка в Челябинской области
Материалы проверки по факту нападения бродячей собаки на семилетнего мальчика в Челябинской области переданы из полиции в СК, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T08:00
2022-02-07T08:00
2022-02-07T08:00
происшествия
челябинск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Материалы проверки по факту нападения бродячей собаки на семилетнего мальчика в Челябинской области переданы из полиции в СК, сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.Ранее сообщалось, что УМВД по Челябинску проводит проверку после того, как в поселке Федоровка собака укусила ребенка.По данным ведомства, в момент нападения собаки ребенок гулял во дворе. Родители мальчика обратились в больницу, а после с заявлением в правоохранительные органы.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу. По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности.
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происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
В СК передали материалы о нападении собаки на ребенка в Челябинской области
В СК передали материалы проверки о нападении собаки на ребенка в Челябинской области