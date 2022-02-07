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В СК передали материалы о нападении собаки на ребенка в Челябинской области
В СК передали материалы о нападении собаки на ребенка в Челябинской области - РИА Новости, 07.02.2022
В СК передали материалы о нападении собаки на ребенка в Челябинской области
Материалы проверки по факту нападения бродячей собаки на семилетнего мальчика в Челябинской области переданы из полиции в СК, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T08:00
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происшествия
челябинск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Материалы проверки по факту нападения бродячей собаки на семилетнего мальчика в Челябинской области переданы из полиции в СК, сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.Ранее сообщалось, что УМВД по Челябинску проводит проверку после того, как в поселке Федоровка собака укусила ребенка.По данным ведомства, в момент нападения собаки ребенок гулял во дворе. Родители мальчика обратились в больницу, а после с заявлением в правоохранительные органы.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу. По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности.
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происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
08:00 07.02.2022
 
В СК передали материалы о нападении собаки на ребенка в Челябинской области

В СК передали материалы проверки о нападении собаки на ребенка в Челябинской области

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль Следственного комитета
Служебный автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Служебный автомобиль Следственного комитета . Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Материалы проверки по факту нападения бродячей собаки на семилетнего мальчика в Челябинской области переданы из полиции в СК, сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.
Ранее сообщалось, что УМВД по Челябинску проводит проверку после того, как в поселке Федоровка собака укусила ребенка.
"Материалы проверки по данному факту были переданы по инициативе следственных органов СК РФ по Челябинской области из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в момент нападения собаки ребенок гулял во дворе. Родители мальчика обратились в больницу, а после с заявлением в правоохранительные органы.
За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу. По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности.
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ПроисшествияЧелябинскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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