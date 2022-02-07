14:39 07.02.2022 (обновлено: 14:40 07.02.2022)
Дело бизнесмена Быкова о подстрекательстве к убийству направили прокурору
Следствие по делу красноярского бизнесмена Быкова о подстрекательстве к убийству завершено
© РИА Новости / Пресс-служба Красноярского краевого суда / Перейти в фотобанкБизнесмен и политик Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, на заседании в Свердловском районном суде города Красноярска
Бизнесмен и политик Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, на заседании в Свердловском районном суде города Красноярска. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 фев - РИА Новости. Следователи завершили расследование по делу красноярского бизнесмена Анатолия Быкова о подстрекательстве к совершению наемного убийства и покушению на совершение убийства, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным следователей, осенью 2004 года Быков дал указание своему знакомому совершить убийство 42-летнего бизнесмена из Красноярска. Мужчина согласился совершить преступление за 50 тысяч долларов США, а Быков выразил готовность оплатить его. Позднее в том же году Быков, как полагает следствие, дал указание этому же знакомому перенести совершение убийства 42-летнего бизнесмена, а сначала совершить убийство 38-летнего предпринимателя. Исполнитель при содействии своего знакомого совершил нападение на бизнесмена – он не менее семи раз выстрелили в него из автомата, однако ни разу не попал в него. После этого злоумышленник начал следить за 42-летним бизнесменом и в январе 2005 года произвел в него не менее четырех смертельных выстрелов.
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Следователи сообщили, что Быков заплатил исполнителю лишь 10 тысяч долларов, так как тот не смог совершить первое убийство и слишком долго занимался подготовкой и совершением второго.
"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела по обвинению Анатолия Быкова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства по найму), ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к покушению на совершение убийства двух лиц, по найму)", - говорится в сообщении.
Дело направлено прокурору региона для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.
Свердловский районный суд Красноярска на основании вердикта присяжных 7 сентября приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы по делу об организации двойного убийства в 1990-х. Защита обжаловала приговор.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годы он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получив условный срок.
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