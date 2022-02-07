https://ria.ru/20220207/skoraya-1771447656.html

Прокуратура проведет проверку после инцидента со скорой под Калугой

Прокуратура проведет проверку после инцидента со скорой под Калугой - РИА Новости, 07.02.2022

Прокуратура проведет проверку после инцидента со скорой под Калугой

Прокуратура проверит опубликованную в соцсетях информацию о том, что к тяжелому пациенту в Калужской области "скорая" ехала больше семи часов, а когда доставила РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:14

2022-02-07T12:14

2022-02-07T12:15

происшествия

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Прокуратура проверит опубликованную в соцсетях информацию о том, что к тяжелому пациенту в Калужской области "скорая" ехала больше семи часов, а когда доставила его в больницу, он скончался, сообщает областная прокуратура.Публикация появилась в социальной сети "ВКонтакте". Жительница Жуковского района рассказала, что к ее мужу, который пребывал в тяжелом состоянии – поражение легких 60%, температура выше 39 градусов, высокий уровень сахара в крови – "скорая" ехала семь с половиной часов. В итоге, когда мужчину забрали и доставили в больницу, он скончался, утверждает женщина."Прокуратурой Жуковского организована проверка публикаций средств массовой информации о несвоевременном прибытии скорой помощи к местному жителю. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении прокуратуры.Отмечается, что по результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.РИА Новости пока не располагает комментарием минздрава Калужской области, там заявили, что выясняют детали.

https://ria.ru/20220129/skoraya-1769949015.html

https://ria.ru/20220203/patsient-1770951142.html

калужская область

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происшествия, калужская область