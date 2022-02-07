Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/skoraya-1771447656.html
Прокуратура проведет проверку после инцидента со скорой под Калугой
Прокуратура проведет проверку после инцидента со скорой под Калугой - РИА Новости, 07.02.2022
Прокуратура проведет проверку после инцидента со скорой под Калугой
Прокуратура проверит опубликованную в соцсетях информацию о том, что к тяжелому пациенту в Калужской области "скорая" ехала больше семи часов, а когда доставила РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:14
2022-02-07T12:15
происшествия
калужская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_b418762a24ad315a99ba53490e92f4c6.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Прокуратура проверит опубликованную в соцсетях информацию о том, что к тяжелому пациенту в Калужской области "скорая" ехала больше семи часов, а когда доставила его в больницу, он скончался, сообщает областная прокуратура.Публикация появилась в социальной сети "ВКонтакте". Жительница Жуковского района рассказала, что к ее мужу, который пребывал в тяжелом состоянии – поражение легких 60%, температура выше 39 градусов, высокий уровень сахара в крови – "скорая" ехала семь с половиной часов. В итоге, когда мужчину забрали и доставили в больницу, он скончался, утверждает женщина."Прокуратурой Жуковского организована проверка публикаций средств массовой информации о несвоевременном прибытии скорой помощи к местному жителю. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении прокуратуры.Отмечается, что по результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.РИА Новости пока не располагает комментарием минздрава Калужской области, там заявили, что выясняют детали.
https://ria.ru/20220129/skoraya-1769949015.html
https://ria.ru/20220203/patsient-1770951142.html
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_6860cd8987aa4af44ece2e1d5cf7dfba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калужская область
12:14 07.02.2022 (обновлено: 12:15 07.02.2022)
 
Прокуратура проведет проверку после инцидента со скорой под Калугой

Прокуратура проверит, правда ли к тяжелому пациенту под Калугой скорая ехала семь часов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Прокуратура проверит опубликованную в соцсетях информацию о том, что к тяжелому пациенту в Калужской области "скорая" ехала больше семи часов, а когда доставила его в больницу, он скончался, сообщает областная прокуратура.
Публикация появилась в социальной сети "ВКонтакте". Жительница Жуковского района рассказала, что к ее мужу, который пребывал в тяжелом состоянии – поражение легких 60%, температура выше 39 градусов, высокий уровень сахара в крови – "скорая" ехала семь с половиной часов. В итоге, когда мужчину забрали и доставили в больницу, он скончался, утверждает женщина.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 08:00
"Сколько можно терпеть?" Что происходит со скорыми в Башкирии
"Прокуратурой Жуковского организована проверка публикаций средств массовой информации о несвоевременном прибытии скорой помощи к местному жителю. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что по результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.
РИА Новости пока не располагает комментарием минздрава Калужской области, там заявили, что выясняют детали.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 19:57
В Волгограде проверят сообщения о смерти пациента в скорой
 
ПроисшествияКалужская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала