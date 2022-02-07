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Боррель назвал ситуацию в Европе сложнейшей со времен холодной войны
Боррель назвал ситуацию в Европе сложнейшей со времен холодной войны - РИА Новости, 07.02.2022
Боррель назвал ситуацию в Европе сложнейшей со времен холодной войны
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что считает нынешнюю ситуацию с безопасностью в Европе "самой сложной со времен холодной войны", но верит в силу... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T20:47
2022-02-07T20:52
в мире
энтони блинкен
дмитрий песков
киев
россия
сша
нато
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что считает нынешнюю ситуацию с безопасностью в Европе "самой сложной со времен холодной войны", но верит в силу дипломатии."Мы разделяем глубокую озабоченность по нарастанию рисков на украинско-российской границе. В моем понимании мы переживаем самые опасные времена после окончания холодной войны, но в то же время мы продолжаем считать, что остается шанс для дипломатии", - сказал Боррель на совместной пресс-конференции в США с госсекретарем Энтони Блинкеном.Он уверен, что "необходимо продолжать диалог с Россией, учитывать озабоченности друг друга, чтобы избежать худшего".Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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в мире, энтони блинкен, дмитрий песков, киев, россия, сша, нато, жозеп боррель, холодная война (1946-1991)
20:47 07.02.2022 (обновлено: 20:52 07.02.2022)
 
Боррель назвал ситуацию в Европе сложнейшей со времен холодной войны

Глава дипломатии ЕС Боррель назвал ситуацию в Европе сложнейшей со времен холодной войны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что считает нынешнюю ситуацию с безопасностью в Европе "самой сложной со времен холодной войны", но верит в силу дипломатии.
"Мы разделяем глубокую озабоченность по нарастанию рисков на украинско-российской границе. В моем понимании мы переживаем самые опасные времена после окончания холодной войны, но в то же время мы продолжаем считать, что остается шанс для дипломатии", - сказал Боррель на совместной пресс-конференции в США с госсекретарем Энтони Блинкеном.
Он уверен, что "необходимо продолжать диалог с Россией, учитывать озабоченности друг друга, чтобы избежать худшего".
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
19:05
Москва и Париж разделят общую озабоченность по безопасности, заявил Путин
 
В миреЭнтони БлинкенДмитрий ПесковКиевРоссияСШАНАТОЖозеп БоррельХолодная война (1946-1991)
 
 
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