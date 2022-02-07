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Байден заявил, что обсудил с Шольцем санкции против России
Байден заявил, что обсудил с Шольцем санкции против России - РИА Новости, 08.02.2022
Байден заявил, что обсудил с Шольцем санкции против России
Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с посетившим Вашингтон канцлером ФРГ Олафом Шольцем прорабатываемые в отношении РФ санкции, которые будут применены РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-07T23:48
2022-02-08T00:03
сша
джо байден
олаф шольц
германия
россия
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с посетившим Вашингтон канцлером ФРГ Олафом Шольцем прорабатываемые в отношении РФ санкции, которые будут применены в случае эскалации кризиса вокруг Украины."Сегодня мы с канцлером Шольцем обсудили тесное сотрудничество наших стран, готовящийся пакет санкций, что демонстрирует нашу решимость в части намерений, которые последуют в случае вторжения Россию на Украину", - сказал Байден в ходе пресс-конференции.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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сша, джо байден, олаф шольц, германия, россия, в мире
23:48 07.02.2022 (обновлено: 00:03 08.02.2022)
 
Байден заявил, что обсудил с Шольцем санкции против России

Байден заявил, что обсудил с Шольцем санкции против России при эскалации вокруг Украины

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с посетившим Вашингтон канцлером ФРГ Олафом Шольцем прорабатываемые в отношении РФ санкции, которые будут применены в случае эскалации кризиса вокруг Украины.
"Сегодня мы с канцлером Шольцем обсудили тесное сотрудничество наших стран, готовящийся пакет санкций, что демонстрирует нашу решимость в части намерений, которые последуют в случае вторжения Россию на Украину", - сказал Байден в ходе пресс-конференции.
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
Вчера, 23:25
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Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
 
СШАДжо БайденОлаф ШольцГерманияРоссияВ мире
 
 
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