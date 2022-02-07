23:48 07.02.2022 (обновлено: 00:03 08.02.2022)
Байден заявил, что обсудил с Шольцем санкции против России
Байден заявил, что обсудил с Шольцем санкции против России при эскалации вокруг Украины
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с посетившим Вашингтон канцлером ФРГ Олафом Шольцем прорабатываемые в отношении РФ санкции, которые будут применены в случае эскалации кризиса вокруг Украины.
"Сегодня мы с канцлером Шольцем обсудили тесное сотрудничество наших стран, готовящийся пакет санкций, что демонстрирует нашу решимость в части намерений, которые последуют в случае вторжения Россию на Украину", - сказал Байден в ходе пресс-конференции.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.