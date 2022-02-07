https://ria.ru/20220207/sanktsii-1771538752.html

Некоторые санкции СБ ООН утратили актуальность, заявил зампостпреда России

Некоторые санкции СБ ООН утратили актуальность, заявил зампостпреда России - РИА Новости, 07.02.2022

Некоторые санкции СБ ООН утратили актуальность, заявил зампостпреда России

Многие из санкционных режимов СБ ООН сегодня не соответствуют фактической обстановке, заявил на заседании Совбеза первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T18:47

2022-02-07T18:47

2022-02-07T19:14

в мире

оон

санкции

москва

дмитрий полянский

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ООН, 7 фев – РИА Новости. Многие из санкционных режимов СБ ООН сегодня не соответствуют фактической обстановке, заявил на заседании Совбеза первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.По его словам, санкции СБ ООН "должны применяться крайне аккуратно, быть безупречно обоснованными и нюансированными". Как указал Полянский, недопустимо их использование в качестве карательного оружия."Международные санкции должны отражать положение дел "на земле" и служить политическому процессу, а санкционные режимы подвергаться регулярному обзору и модифицироваться вплоть до полной отмены", - заявил он."По нашим оценкам, многие из действующих сегодня санкционных режимов Совета Безопасности уже не соответствуют фактической обстановке, мешают планам национальных правительств в области государственного строительства, а также социально-экономического развития", - подчеркнул Полянский.По его словам, Москва настоятельно призывает к тому, "чтобы адресный и гибкий характер рестрикций СБ ООН стал константой"."Необходимо внимательнее прислушиваться к мнению властей подсанкционных государств, более реалистично формулировать так называемые контрольные показатели, чтобы они не превращались в заведомо невыполнимые задачи", - добавил

https://ria.ru/20220207/ukraina-1771519251.html

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в мире, оон, санкции, москва, дмитрий полянский