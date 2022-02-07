https://ria.ru/20220207/rumyniya-1771505597.html

МИД Румынии оценил возможность допуска российских инспекторов на базы НАТО

МИД Румынии оценил возможность допуска российских инспекторов на базы НАТО - РИА Новости, 07.02.2022

МИД Румынии оценил возможность допуска российских инспекторов на базы НАТО

Министерство иностранных дел Румынии придерживается политики прозрачности в вопросе инспекции представителями России румынских военных баз, но строго на... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T16:14

2022-02-07T16:14

2022-02-07T16:14

сергей лавров

владимир путин

богдан ауреску

румыния

восточная европа

россия

нато

обсе

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КИШИНЕВ, 7 фев – РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии придерживается политики прозрачности в вопросе инспекции представителями России румынских военных баз, но строго на условиях взаимности, сообщила пресс-служба МИД в ответ на запрос РИА Новости.Раннее агентство Блумберг сообщило, что США предложили России обсудить возможность инспекции на наличие крылатых ракет на базах НАТО в Румынии и Польше, если Москва пойдет на аналогичный шаг. По данным агентства, Вашингтон заявил Москве, что готов обсудить предоставление РФ возможности убедиться, что ракеты "Томагавк" не размещены на базах НАТО в этих восточно-европейских странах."В последние годы министерство иностранных дел последовательно указывало и подтверждало в свете текущих событий свою позицию в отношении исключительно оборонительного характера системы базы Девеселу. МИД заявляет, что Румыния поддерживает прозрачность и снижение рисков и считает, что они должны применяться на основе взаимности, в соответствии с принципами и обязательствами, принятыми на международном уровне, а также буквой и духом основополагающих документов европейской безопасности", - сообщили в министерстве в ответ на вопрос, готова ли Румыния пустить инспекторов из РФ на свою ракетную базу.В ведомстве отметили, что глава МИД Румынии Богдан Ауреску на заседании министров ОБСЕ уже опроверг обвинения в наличии наступательных ракет на базе Девеселу.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, РФ изучает ответ США и НАТО, принимать решение о дальнейших шагах будет президент страны Владимир Путин.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. Кроме того, РФ не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20220205/ukraina-1771236943.html

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сергей лавров, владимир путин, богдан ауреску, румыния, восточная европа, россия, нато, обсе, в мире