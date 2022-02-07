https://ria.ru/20220207/robot-1771512246.html

"Роскосмос" впервые показал робота для работы в открытом космосе

"Роскосмос" впервые показал робота для работы в открытом космосе - РИА Новости, 07.02.2022

"Роскосмос" впервые показал робота для работы в открытом космосе

"Роскосмос" впервые показал антропоморфного робота нового поколения "Теледроид", предназначенного для работ в открытом космосе. Фотографии и видео, а также... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T16:44

2022-02-07T16:44

2022-02-07T19:22

наука

космос - риа наука

алексей овчинин

александр скворцов

луна

россия

фонд перспективных исследований

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. "Роскосмос" впервые показал антропоморфного робота нового поколения "Теледроид", предназначенного для работ в открытом космосе. Фотографии и видео, а также 3D-модель робота выложили на сайте госкорпорации.Ранее сообщалось о планах запустить "Теледроид" на МКС в 2024 году. Эксперименты, которые предполагается провести с ним на станции, позволят получить задел для создания роботов, которые будут работать на Луне и окололунной орбите."Теледроид" внешне напоминает торс человека. Функционировать он будет в режиме аватара, копируя движения оператора в специальном костюме, находящегося на МКС или в Центре управления полетами. Некоторые типовые операции робот сможет выполнять самостоятельно.Как позднее рассказал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, на кадрах был показан габаритный макет, сделанный из пластика — полиамида. С его помощью специалисты должны проверить, как робота лучше разместить в корабле при транспортировке на МКС, а также провести эргономические исследования при выполнении совместных операций с космонавтами.По словам Рогозина, также изготавливается макет для испытаний в гидролаборатории, а действующий должен образец появиться в 2023 году, чтобы до отправки на станцию пройти испытания, в том числе на вибростенде и на электромагнитную совместимость.В 2019 году на орбите уже побывал робот Федор. На корабле "Союз МС-14" в центральном кресле командира корабля он прибыл на МКС, где его испытали российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов. Робот поработал руками с отверткой, ключами и состыковал электрические соединители, а также включал дрель и протирал руки полотенцем. Кроме того, космонавты устроили допрос Федору, задав более 30 вопросов и записав на видео его ответы.FEDOR (позывной Skybot F-850) — антропоморфный робот-спасатель, разработанный НПО "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России.

https://ria.ru/20220111/robot-1767289527.html

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Новый российский дроид для открытого космоса В "Роскосмосе" показали первые кадры того, как будет выглядеть новый российский дроид для открытого космоса 2022-02-07T16:44 true PT0M51S

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космос - риа наука, алексей овчинин, александр скворцов, луна, россия, фонд перспективных исследований, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)