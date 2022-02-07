https://ria.ru/20220207/provokatsiya-1771466173.html

В МИД прокомментировали истерику на тему Украины в западных СМИ

В МИД прокомментировали истерику на тему Украины в западных СМИ - РИА Новости, 07.02.2022

В МИД прокомментировали истерику на тему Украины в западных СМИ

Сообщения западных СМИ о ситуации вокруг Украины говорят о подготовке провокации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T13:25

2022-02-07T13:25

2022-02-07T13:43

дмитрий песков

украина

россия

киев

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ситуация в днр и лнр

мария захарова

в мире

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Сообщения западных СМИ о ситуации вокруг Украины говорят о подготовке провокации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она привела в пример недавнюю публикацию агентства Блумберг о нападении России на Украину, и напомнила, что для такой материал должен пройти множество внутренних редакционных фильтров до появления на сайте."Два месяца длится эта истерика. Больше хочу сказать, вот посмотрите, явно есть планы и заготовки того, как этот сценарий, как мы понимаем, уже прописан. Вот этот фальстарт Блумберга, который выдал заголовок о том, что вторжение России на Украину уже состоялось, говорит о том, что все сценарии на столе... Это говорит о том, что материалы уже готовы на все случаи жизни, вне зависимости от реальности", — сказала Захарова в эфире Первого канала.Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины. В этой же статье приводится комментарий посольства РФ в Германии, где изложенные изданием утверждения названы "странной смесью из спекуляций и слухов". Публикация Bild появилась после ночной публикации агентства Блумберг о якобы начале "вторжения" РФ на Украину. Агентство признало публикацию ошибочной и заверило, что разберётся в причинах.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220206/volfovich-1771372193.html

https://ria.ru/20220204/ukraina-1771048940.html

украина

россия

киев

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дмитрий песков, украина, россия, киев, нато, ситуация в днр и лнр, мария захарова, в мире