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https://ria.ru/20220207/provokatsiya-1771466173.html
В МИД прокомментировали истерику на тему Украины в западных СМИ
В МИД прокомментировали истерику на тему Украины в западных СМИ - РИА Новости, 07.02.2022
В МИД прокомментировали истерику на тему Украины в западных СМИ
Сообщения западных СМИ о ситуации вокруг Украины говорят о подготовке провокации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:25
2022-02-07T13:43
дмитрий песков
украина
россия
киев
нато
ситуация в днр и лнр
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Сообщения западных СМИ о ситуации вокруг Украины говорят о подготовке провокации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она привела в пример недавнюю публикацию агентства Блумберг о нападении России на Украину, и напомнила, что для такой материал должен пройти множество внутренних редакционных фильтров до появления на сайте."Два месяца длится эта истерика. Больше хочу сказать, вот посмотрите, явно есть планы и заготовки того, как этот сценарий, как мы понимаем, уже прописан. Вот этот фальстарт Блумберга, который выдал заголовок о том, что вторжение России на Украину уже состоялось, говорит о том, что все сценарии на столе... Это говорит о том, что материалы уже готовы на все случаи жизни, вне зависимости от реальности", — сказала Захарова в эфире Первого канала.Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины. В этой же статье приводится комментарий посольства РФ в Германии, где изложенные изданием утверждения названы "странной смесью из спекуляций и слухов". Публикация Bild появилась после ночной публикации агентства Блумберг о якобы начале "вторжения" РФ на Украину. Агентство признало публикацию ошибочной и заверило, что разберётся в причинах.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220206/volfovich-1771372193.html
https://ria.ru/20220204/ukraina-1771048940.html
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дмитрий песков, украина, россия, киев, нато, ситуация в днр и лнр, мария захарова, в мире
13:25 07.02.2022 (обновлено: 13:43 07.02.2022)
 
В МИД прокомментировали истерику на тему Украины в западных СМИ

Представитель МИД Захарова: истерика в западных СМИ говорит о подготовке к провокации

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Сообщения западных СМИ о ситуации вокруг Украины говорят о подготовке провокации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она привела в пример недавнюю публикацию агентства Блумберг о нападении России на Украину, и напомнила, что для такой материал должен пройти множество внутренних редакционных фильтров до появления на сайте.
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В Совбезе Белоруссии назвали "нападение" России на Украину нецелесообразным
"Два месяца длится эта истерика. Больше хочу сказать, вот посмотрите, явно есть планы и заготовки того, как этот сценарий, как мы понимаем, уже прописан. Вот этот фальстарт Блумберга, который выдал заголовок о том, что вторжение России на Украину уже состоялось, говорит о том, что все сценарии на столе... Это говорит о том, что материалы уже готовы на все случаи жизни, вне зависимости от реальности", — сказала Захарова в эфире Первого канала.
"Все свидетельствует о том, что, видимо, идет подготовка части провокационных действий... Готовят явно почву для осуществления возможных провокаций", - подчеркнула она.
Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины. В этой же статье приводится комментарий посольства РФ в Германии, где изложенные изданием утверждения названы "странной смесью из спекуляций и слухов". Публикация Bild появилась после ночной публикации агентства Блумберг о якобы начале "вторжения" РФ на Украину. Агентство признало публикацию ошибочной и заверило, что разберётся в причинах.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 12:31
В МИД обвинили Запад в раскрутке мифа о планах нападения России на Украину
 
Дмитрий ПесковУкраинаРоссияКиевНАТОСитуация в ДНР и ЛНРМария ЗахароваВ мире
 
 
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