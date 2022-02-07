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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20220207/protasevich-1771462160.html
Лукашенко заявил, что сам виноват в появлении подобных Протасевичу
Лукашенко заявил, что сам виноват в появлении подобных Протасевичу - РИА Новости, 07.02.2022
Лукашенко заявил, что сам виноват в появлении подобных Протасевичу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти сами виноваты в появлении таких, как Роман Протасевич, который отправился воевать на... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:08
2022-02-07T13:08
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
россия
владимир соловьев (телеведущий)
александр лукашенко
ryanair
роман протасевич
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти сами виноваты в появлении таких, как Роман Протасевич, который отправился воевать на Донбасс."Я сам виноват, что такие, как (Роман) Протасевич, появились. Это пацаненок, которому 18 лет, у нас не мало таких было, поехал в лагерь, (на) Украину тренироваться... А потом, чтобы его на крови замешать – отправили на Донбасс. Хорошо, что он не стрелял там", - сказал он в интервью Владимиру Соловьёву для канала "Соловьев Live".Лукашенко также добавил, что пригласил в Белоруссию правоохранителей из Донецка для допроса Протасевича. "Они приезжали его допрашивали. Они к (президенту РФ Владимиру) Путину обратились, чтобы Путин меня попросил. Я говорю: "Володя, даже и не думаю, если тебе надо, российские и прочие... Приезжайте! Допрашивайте, опрашивайте", - подчеркнул Лукашенко.Оппозиция Белоруссии в период массовых протестных акций после президентских выборов 2020 года координировала свои действия через Тelegram-каналы, одним из наиболее популярных стал канал Nexta. Группа Telegram-каналов Nexta в числе первых была признана судом в Белоруссии экстремистскими материалами. Следственный комитет Белоруссии сообщал, что инициирует признание редакции каналов группы Nexta иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности в республике. В конце октября прошлого года Telegram-каналы группы Nexta признаны в Белоруссии экстремистским формированием.Основатели этих Telegram-каналов Степан Путило и Протасевич, находившиеся за пределами Белоруссии, были внесены в республике в список причастных к терроризму. Они были признаны обвиняемыми по уголовным статьям "организация массовых беспорядков" и "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Кроме того, в отношении них возбуждено уголовное дело в связи с совершением "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности". Минск затребовал их экстрадиции.Протасевич был задержан в конце мая 2021 года в минском аэропорту, когда там экстренно приземлился самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за сообщения о минировании, оказавшегося ложным. После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20220201/nexta-1770524528.html
https://ria.ru/20220121/obvineniya-1768831768.html
https://ria.ru/20220124/protasevich-1769287452.html
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в мире, белоруссия, россия, владимир соловьев (телеведущий), александр лукашенко, ryanair, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta
13:08 07.02.2022
 
Лукашенко заявил, что сам виноват в появлении подобных Протасевичу

Президент Лукашенко: власти Белоруссии сами виноваты в появлении таких, как Протасевич

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти сами виноваты в появлении таких, как Роман Протасевич, который отправился воевать на Донбасс.
"Я сам виноват, что такие, как (Роман) Протасевич, появились. Это пацаненок, которому 18 лет, у нас не мало таких было, поехал в лагерь, (на) Украину тренироваться... А потом, чтобы его на крови замешать – отправили на Донбасс. Хорошо, что он не стрелял там", - сказал он в интервью Владимиру Соловьёву для канала "Соловьев Live".
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Лукашенко также добавил, что пригласил в Белоруссию правоохранителей из Донецка для допроса Протасевича. "Они приезжали его допрашивали. Они к (президенту РФ Владимиру) Путину обратились, чтобы Путин меня попросил. Я говорю: "Володя, даже и не думаю, если тебе надо, российские и прочие... Приезжайте! Допрашивайте, опрашивайте", - подчеркнул Лукашенко.
Оппозиция Белоруссии в период массовых протестных акций после президентских выборов 2020 года координировала свои действия через Тelegram-каналы, одним из наиболее популярных стал канал Nexta. Группа Telegram-каналов Nexta в числе первых была признана судом в Белоруссии экстремистскими материалами. Следственный комитет Белоруссии сообщал, что инициирует признание редакции каналов группы Nexta иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности в республике. В конце октября прошлого года Telegram-каналы группы Nexta признаны в Белоруссии экстремистским формированием.
Основатели этих Telegram-каналов Степан Путило и Протасевич, находившиеся за пределами Белоруссии, были внесены в республике в список причастных к терроризму. Они были признаны обвиняемыми по уголовным статьям "организация массовых беспорядков" и "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Кроме того, в отношении них возбуждено уголовное дело в связи с совершением "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности". Минск затребовал их экстрадиции.
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Протасевич был задержан в конце мая 2021 года в минском аэропорту, когда там экстренно приземлился самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за сообщения о минировании, оказавшегося ложным. После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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Протесты в БелоруссииВ миреБелоруссияРоссияВладимир Соловьев (телеведущий)Александр ЛукашенкоRyanairРоман ПротасевичЗадержание основателя Telegram-канала Nexta
 
 
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