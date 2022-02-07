Лукашенко заявил, что сам виноват в появлении подобных Протасевичу
Президент Лукашенко: власти Белоруссии сами виноваты в появлении таких, как Протасевич
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики
© Sputnik / Виктор Толочко
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти сами виноваты в появлении таких, как Роман Протасевич, который отправился воевать на Донбасс.
"Я сам виноват, что такие, как (Роман) Протасевич, появились. Это пацаненок, которому 18 лет, у нас не мало таких было, поехал в лагерь, (на) Украину тренироваться... А потом, чтобы его на крови замешать – отправили на Донбасс. Хорошо, что он не стрелял там", - сказал он в интервью Владимиру Соловьёву для канала "Соловьев Live".
Лукашенко также добавил, что пригласил в Белоруссию правоохранителей из Донецка для допроса Протасевича. "Они приезжали его допрашивали. Они к (президенту РФ Владимиру) Путину обратились, чтобы Путин меня попросил. Я говорю: "Володя, даже и не думаю, если тебе надо, российские и прочие... Приезжайте! Допрашивайте, опрашивайте", - подчеркнул Лукашенко.
Оппозиция Белоруссии в период массовых протестных акций после президентских выборов 2020 года координировала свои действия через Тelegram-каналы, одним из наиболее популярных стал канал Nexta. Группа Telegram-каналов Nexta в числе первых была признана судом в Белоруссии экстремистскими материалами. Следственный комитет Белоруссии сообщал, что инициирует признание редакции каналов группы Nexta иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности в республике. В конце октября прошлого года Telegram-каналы группы Nexta признаны в Белоруссии экстремистским формированием.
Основатели этих Telegram-каналов Степан Путило и Протасевич, находившиеся за пределами Белоруссии, были внесены в республике в список причастных к терроризму. Они были признаны обвиняемыми по уголовным статьям "организация массовых беспорядков" и "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Кроме того, в отношении них возбуждено уголовное дело в связи с совершением "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности". Минск затребовал их экстрадиции.
Протасевич был задержан в конце мая 2021 года в минском аэропорту, когда там экстренно приземлился самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за сообщения о минировании, оказавшегося ложным. После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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