https://ria.ru/20220207/prokat-1771432329.html

Фильм "Падение Луны" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд

Фильм "Падение Луны" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд - РИА Новости, 07.02.2022

Фильм "Падение Луны" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд

Фильм режиссера Роланда Эммериха "Падение Луны" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 150,5 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T11:27

2022-02-07T11:27

2022-02-07T11:27

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Фильм режиссера Роланда Эммериха "Падение Луны" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 150,5 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.По неизвестной причине Луна вдруг сходит с орбиты и идет на столкновение с Землей, что провоцирует множественные катаклизмы. Когда до катастрофы остаются считанные недели, а мир стоит на грани уничтожения, руководитель НАСА и бывший астронавт Джо Фулер убеждена, что у нее есть ключ к спасению. Только астронавт из её прошлого Брайан Харпер и теоретик заговора Кей Си Хаусман верят ей. Герои отправятся в космос, чтобы выяснить, что наша Луна - не то, что мы думаем.Вторую строчку в рейтинге занял российский фильм "Непослушник", собравший 89,3 миллиона рублей за прошедший уикенд. Картина рассказывает о блогере-пранкере Диме, который в погоне за популярностью в сети устраивает жесткие розыгрыши. Один из пранков он снимает в стенах церкви, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих и на Диму заводят дело. Уходя от преследования полиции, Дима укрывается в месте, где его точно не будут искать - в маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за того самого друга-послушника.На третьем месте фильм "Аллея Кошмаров" режиссера Гильермо дель Торо со сборами 34,9 миллиона рублей. Действие картины происходит в 1939 году. Покончив со старой жизнью, Стэн Карлайл держит путь куда глаза глядят и прибивается к бродячему балагану. Там он начинает осваивать всевозможные способы развлечения и одурачивания публики, а особенно - "чтение" мыслей по методу одного из в прошлом популярных артистов. Вскоре Стэн решает выступать с подобным номером самостоятельно.Четвертую позицию в рейтинге занял фильм "Человек-паук: Нет пути домой" со сборами в 20 миллионов рублей. Картина рассказывает о Питере Паркере, жизнь и репутация которого оказываются под угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но вскоре все становится намного опаснее.Замыкает пятерку лидеров анимационный фильм "Зверопой 2", собравший за выходные 18,9 миллиона рублей. Мультфильм рассказывает о поющих зверях различной масти с аллюзиями и иронией на современный эстрадный шоу-бизнес. В центре повествования - коала Бастер, сколотивший новую группу и мечтающий выступить в шоу "Кристальная башня". Для этого ему необходимо отыскать легенду львиного рока Клэя Кэллоуэя, чтобы убедить его вернуться на сцену.

https://ria.ru/20220131/film-1770263030.html

https://ria.ru/20220207/kino-1771114633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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новости культуры, кино и сериалы