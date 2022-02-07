https://ria.ru/20220207/priznanie-1771552749.html

Парламент Австрии одобрил дискриминирующее "Спутник V" заявление Минздрава

Парламент Австрии одобрил дискриминирующее "Спутник V" заявление Минздрава - РИА Новости, 07.02.2022

Парламент Австрии одобрил дискриминирующее "Спутник V" заявление Минздрава

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) в понедельник одобрил постановление министерства здравоохранения, которое не предусматривает признание... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T20:09

2022-02-07T20:09

2022-02-07T20:09

распространение коронавируса

в мире

дмитрий любинский

россия

сан-марино

мексика

российский фонд прямых инвестиций

евросоюз

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ВЕНА, 7 фев - РИА Новости. Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) в понедельник одобрил постановление министерства здравоохранения, которое не предусматривает признание российского препарата "Спутник V" в условиях обязательной вакцинации от коронавируса.Закон об обязательной вакцинации в Австрии от коронавируса вступил в силу 5 февраля. Согласно утвержденному в понедельник постановлению, помимо уже зарегистрированных в Евросоюзе в список признанных вакцин вошли два китайских и три индийских препарата, однако российского "Спутника V" в нем нет - привитым этой вакциной придется повторно проходить вакцинацию.Согласно одобренному постановлению, людям, уже привитым двумя компонентами российской вакцины, можно будет сделать не три, а только две прививки признанными в ЕС препаратами, чтобы отвечать требованиям закона.В январе глава австрийского минздрава Вольфганг Мюкштайн подтверждал, что в Австрии много привитых "Спутником V", и обещал, что власти изучат вопрос учета сертификата вакцинации российским препаратом к моменту начала реализации закона. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский уже назвал распоряжение минздрава дискриминирующим. Он отметил, что применение закона может создать новые барьеры для двусторонних контактов и призвал в этой связи к решению задачи взаимного признания сертификатов о вакцинации между РФ и ЕС.Обязательная вакцинация в Австрии затрагивает всех лиц от 18 лет, зарегистрированных в этой стране. Взрослые резиденты республики, которые еще не привиты, должны сделать три инъекции. С 15 марта соблюдение обязательства будет контролироваться, за нарушение предусмотрен штраф до 600 евро, максимальный размер штрафа в течение года может доходить до 3,6 тысячи евро. Под закон не подпадают беременные женщины и лица, для которых вакцинация может быть сопряжена с рисками здоровью. В случае с переболевшими исключение действует 180 дней после положительного теста на коронавирус.Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" с 4 марта 2021 года проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, указывал РФПИ.

https://ria.ru/20220203/vaktsina-1770968954.html

https://ria.ru/20220129/sputnik-1770103154.html

https://ria.ru/20220128/izrail-1769996486.html

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в мире, дмитрий любинский, россия, сан-марино, мексика, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"