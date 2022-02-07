Парламент Австрии одобрил дискриминирующее "Спутник V" заявление Минздрава
Парламент Австрии одобрил заявление Минздрава, которое препятствует признанию "Спутника V"
Здание парламента Австрии в Вене
ВЕНА, 7 фев - РИА Новости. Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) в понедельник одобрил постановление министерства здравоохранения, которое не предусматривает признание российского препарата "Спутник V" в условиях обязательной вакцинации от коронавируса.
Закон об обязательной вакцинации в Австрии от коронавируса вступил в силу 5 февраля. Согласно утвержденному в понедельник постановлению, помимо уже зарегистрированных в Евросоюзе в список признанных вакцин вошли два китайских и три индийских препарата, однако российского "Спутника V" в нем нет - привитым этой вакциной придется повторно проходить вакцинацию.
Согласно одобренному постановлению, людям, уже привитым двумя компонентами российской вакцины, можно будет сделать не три, а только две прививки признанными в ЕС препаратами, чтобы отвечать требованиям закона.
В январе глава австрийского минздрава Вольфганг Мюкштайн подтверждал, что в Австрии много привитых "Спутником V", и обещал, что власти изучат вопрос учета сертификата вакцинации российским препаратом к моменту начала реализации закона. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский уже назвал распоряжение минздрава дискриминирующим. Он отметил, что применение закона может создать новые барьеры для двусторонних контактов и призвал в этой связи к решению задачи взаимного признания сертификатов о вакцинации между РФ и ЕС.
Обязательная вакцинация в Австрии затрагивает всех лиц от 18 лет, зарегистрированных в этой стране. Взрослые резиденты республики, которые еще не привиты, должны сделать три инъекции. С 15 марта соблюдение обязательства будет контролироваться, за нарушение предусмотрен штраф до 600 евро, максимальный размер штрафа в течение года может доходить до 3,6 тысячи евро. Под закон не подпадают беременные женщины и лица, для которых вакцинация может быть сопряжена с рисками здоровью. В случае с переболевшими исключение действует 180 дней после положительного теста на коронавирус.
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" с 4 марта 2021 года проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, указывал РФПИ.