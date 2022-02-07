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В Белгородской области откроют пять приютов для животных
В Белгородской области откроют пять приютов для животных - РИА Новости, 07.02.2022
В Белгородской области откроют пять приютов для животных
Пять новых приютов для животных появятся в Белгородской области по поручению губернатора региона Вячеслава Гладкова, сообщает в понедельник облправительство. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:18
2022-02-07T12:18
2022-02-07T12:18
белгородская область
общество
вячеслав гладков
старооскольский городской округ
белгород
белгородский район
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Пять новых приютов для животных появятся в Белгородской области по поручению губернатора региона Вячеслава Гладкова, сообщает в понедельник облправительство.Неделю назад Вячеслав Гладков предложил удвоить количество приютов для животных в 2022 году."Пять новых приютов для животных планируют открыть в Шебекинском, Валуйском, Алексеевском, Губкинском, Яковлевском городских округах. Новые объекты будут открыты в рамках государственно-частного партнёрства. Вместе с существующими количество мест вырастет с 700 до 1200", - говорится в сообщении.Как отмечает облправительство, таким образом, приютами для животных будет охвачена вся Белгородская область.Сейчас в регионе работают четыре муниципальных приюта для животных, рассчитанных на 700 мест. По одному - в Белгородском районе и в Старооскольском городском округе, два - в Белгороде."Проектные решения по строительству приютов должны быть подготовлены до 17 февраля. Прошу глав муниципалитетов активно включиться в процесс подбора подходящего земельного участка. От выбора локации зависит результативность всех наших усилий", - приводит слова Гладкова областное правительство.
https://ria.ru/20220124/dorogi-1769288667.html
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общество, вячеслав гладков, старооскольский городской округ, белгород, белгородский район, белгородская область
В Белгородской области откроют пять приютов для животных
В Белгородской области откроют пять приютов для животных по поручению губернатора Гладкова