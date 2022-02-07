https://ria.ru/20220207/pozhar-1771486859.html

В Москве два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме

В Москве два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме - РИА Новости, 07.02.2022

В Москве два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме

Два человека погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме на западе Москвы, обстоятельства ЧП и личности погибших выясняются, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T14:46

2022-02-07T14:46

2022-02-07T14:46

происшествия

москва

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме на западе Москвы, обстоятельства ЧП и личности погибших выясняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В результате пожара в жилом доме на улице Большая Филевская погибли два человека", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что, по предварительным данным, детей среди погибших нет. "Обстоятельства возгорания и личности погибших выясняются", - подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20220207/pozhar-1771485549.html

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва