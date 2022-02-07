Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/pozhar-1771486859.html
В Москве два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме
В Москве два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме - РИА Новости, 07.02.2022
В Москве два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме
Два человека погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме на западе Москвы, обстоятельства ЧП и личности погибших выясняются, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T14:46
2022-02-07T14:46
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339917_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7970bd67b5dfdff17358c80a06eb8419.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме на западе Москвы, обстоятельства ЧП и личности погибших выясняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В результате пожара в жилом доме на улице Большая Филевская погибли два человека", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что, по предварительным данным, детей среди погибших нет. "Обстоятельства возгорания и личности погибших выясняются", - подчеркнул собеседник агентства.
https://ria.ru/20220207/pozhar-1771485549.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339917_294:0:3023:2047_1920x0_80_0_0_fff207f66e43212b9742d7b8e462251a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
14:46 07.02.2022
 
В Москве два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме

На западе Москвы два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСкорая медицинская помощь
Скорая медицинская помощь - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Скорая медицинская помощь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме на западе Москвы, обстоятельства ЧП и личности погибших выясняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В результате пожара в жилом доме на улице Большая Филевская погибли два человека", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительным данным, детей среди погибших нет. "Обстоятельства возгорания и личности погибших выясняются", - подчеркнул собеседник агентства.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
14:40
Двое детей сгорели в пожаре в бане в Забайкалье
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала