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Двое детей сгорели в пожаре в бане в Забайкалье
Двое детей сгорели в пожаре в бане в Забайкалье - РИА Новости, 07.02.2022
Двое детей сгорели в пожаре в бане в Забайкалье
Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей из-за пожара в бане в городе Петровск-Забайкальском, сообщили в пресс-службе СУСК России по... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T14:40
2022-02-07T14:40
2022-02-07T14:40
происшествия
петровск-забайкальский
забайкальский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧИТА, 7 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей из-за пожара в бане в городе Петровск-Забайкальском, сообщили в пресс-службе СУСК России по Забайкалью."6 февраля в городе Петровск-Забайкальском при пожаре бани пострадали три человека - мужчина 1989 года рождения и двое малолетних детей. Пострадавшие госпитализированы в местную больницу, где 7 февраля оба ребенка скончались. По данному факту возбуждено уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности двум и более лицам", - говорится в сообщении.Следователи со специалистами проведут дополнительный осмотр места происшествия, изымут предметы и образцы веществ, по которым будет назначено проведение пожарно-технической экспертизы для установления источника и причины возгорания. Будут установлены и допрошены очевидцы этого происшествия.
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происшествия, петровск-забайкальский, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)
Двое детей сгорели в пожаре в бане в Забайкалье
В Забайкальском крае двое детей погибли при пожаре в бане