https://ria.ru/20220207/pozhar-1771433072.html

В Приангарье завели дело после гибели детей при пожаре

В Приангарье завели дело после гибели детей при пожаре - РИА Новости, 07.02.2022

В Приангарье завели дело после гибели детей при пожаре

Уголовное дело о халатности органов профилактики завели в Иркутской области после того, как двое детей погибли при пожаре, который устроил из ревности сожитель... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T11:28

2022-02-07T11:28

2022-02-07T11:28

происшествия

александр бастрыкин

россия

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности органов профилактики завели в Иркутской области после того, как двое детей погибли при пожаре, который устроил из ревности сожитель их матери, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что в деревне Тимирязева Иркутской области во время пожара погибли двое детей – 2 и 4 лет. Еще двое пострадавших – ребенок и взрослый были госпитализированы. В регионально СК отмечали, что мужчина, который на почве ревности поджег сожительницу и троих детей, двое из которых погибли, задержан."Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.Вечером 5 февраля в одном из домов в деревне Тимирязева произошло возгорание. Отмечается, что в ходе тушения были обнаружены тела детей в возрасте одного года и четырех лет. По данным следствия, к пожару причастен 28-летний мужчина, проживающий в этом доме. Как полагает следствие, пьяный мужчина на почве ревности облил легковоспламеняющейся жидкостью свою сожительницу и малолетних детей, после чего поджег. В результате двое детей погибли на месте, женщина с еще одним ребёнком доставлены в больницу с термическими ожогами различной степени тяжести. Подозреваемый задержан, следствие ходатайствует о его аресте.Добавляется, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУСК России Ситникову доложить о первоначальных следственных действиях по делу об убийстве двоих детей. Кроме того, по указанию главы СК ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20220205/pozhar-1771203482.html

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происшествия, александр бастрыкин, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)