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В Париже почти потушили пожар около музея Орсе
В Париже почти потушили пожар около музея Орсе - РИА Новости, 07.02.2022
В Париже почти потушили пожар около музея Орсе
Крупный пожар в здании в Париже у резиденции посла ФРГ и музея Орсе в целом удалось потушить, за исключением небольших остаточных очагов, передает агентство... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T01:36
2022-02-07T01:36
2022-02-07T01:36
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ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости. Крупный пожар в здании в Париже у резиденции посла ФРГ и музея Орсе в целом удалось потушить, за исключением небольших остаточных очагов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарных.По его словам, пожар после 22.00 (00.00 мск) "считается потушенным". Пожарным удалось "обезопасить" прилегающие к четырехэтажному особняку здания, в том числе резиденцию посла Германии.Ранее представитель спасательной службы заявил РИА Новости, что возгорание произошло около 17.30 (19.30 мск). Пожар начался в здании, в котором велись ремонтные работы. В результате пожара никто не пострадал.Ни резиденция посла, ни музей Орсэ, расположенный поблизости, огнем не были затронуты, отметил представитель пожарных.
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в мире, париж, франция
В Париже почти потушили пожар около музея Орсе
В Париже почти потушили пожар около музея Орсе, за исключением небольших остаточных очагов
ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости.
Крупный пожар в здании в Париже у резиденции посла ФРГ и музея Орсе в целом удалось потушить, за исключением небольших остаточных очагов, передает агентство Франс Пресс
со ссылкой на пожарных.
"Всего осталось несколько остаточных очагов, и там нужно провести много работы по укреплению, расчистке, чтобы не допустить возобновления возгорания", - заявил представитель пожарных.
По его словам, пожар после 22.00 (00.00 мск) "считается потушенным". Пожарным удалось "обезопасить" прилегающие к четырехэтажному особняку здания, в том числе резиденцию посла Германии.
Ранее представитель спасательной службы заявил РИА Новости, что возгорание произошло около 17.30 (19.30 мск). Пожар начался в здании, в котором велись ремонтные работы. В результате пожара никто не пострадал.
Ни резиденция посла, ни музей Орсэ, расположенный поблизости, огнем не были затронуты, отметил представитель пожарных.