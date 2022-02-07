https://ria.ru/20220207/pozhar-1771381544.html

В Париже почти потушили пожар около музея Орсе

В Париже почти потушили пожар около музея Орсе - РИА Новости, 07.02.2022

В Париже почти потушили пожар около музея Орсе

Крупный пожар в здании в Париже у резиденции посла ФРГ и музея Орсе в целом удалось потушить, за исключением небольших остаточных очагов, передает агентство... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T01:36

2022-02-07T01:36

2022-02-07T01:36

в мире

париж

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105317/20/1053172027_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e742e0576697bab8e8dc39c76a866868.jpg

ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости. Крупный пожар в здании в Париже у резиденции посла ФРГ и музея Орсе в целом удалось потушить, за исключением небольших остаточных очагов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарных.По его словам, пожар после 22.00 (00.00 мск) "считается потушенным". Пожарным удалось "обезопасить" прилегающие к четырехэтажному особняку здания, в том числе резиденцию посла Германии.Ранее представитель спасательной службы заявил РИА Новости, что возгорание произошло около 17.30 (19.30 мск). Пожар начался в здании, в котором велись ремонтные работы. В результате пожара никто не пострадал.Ни резиденция посла, ни музей Орсэ, расположенный поблизости, огнем не были затронуты, отметил представитель пожарных.

https://ria.ru/20220205/pozhar-1771216789.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, франция