https://ria.ru/20220207/polikliniki-1771539689.html

Губернатор МО Воробьев рассказал о новом режиме работы поликлиник

Губернатор МО Воробьев рассказал о новом режиме работы поликлиник - РИА Новости, 07.02.2022

Губернатор МО Воробьев рассказал о новом режиме работы поликлиник

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Instagram рассказал о нововведениях в поликлиниках региона. Чтобы справиться с большим потоком пациентов... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T18:51

2022-02-07T18:51

2022-02-07T18:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Instagram рассказал о нововведениях в поликлиниках региона. Чтобы справиться с большим потоком пациентов из-за участившихся случаев "омикрона", поликлиники перешли на новый режим работы, передает телеканал "360".Время работы поликлиник увеличили – они открыты с 8:00 до 20:00 без выходных. Кроме того, в регионе задействовали дополнительно 1,7 тысячи бригад неотложной помощи – теперь вызовы обслуживают 2,5 тысячи бригад.В поликлиниках также открылись пункты неотложной помощи, куда можно прийти без записи. При этом пациентов с симптомами ОРВИ принимают отдельно от остальных пациентов, чтобы избежать распространения инфекции.Кроме того, жителям МО напомнили, что получать бумажный больничный больше нет необходимости. Теперь можно оформить электронный больничный, открыть и закрыть его можно, позвонив по номеру 122.Записаться на прием можно через чат-бот в Telegram, он привязан к "Госуслугам". Запись ведется по такому же принципу, как и через официальный портал.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)