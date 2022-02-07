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https://ria.ru/20220207/polikliniki-1771539689.html
Губернатор МО Воробьев рассказал о новом режиме работы поликлиник
Губернатор МО Воробьев рассказал о новом режиме работы поликлиник - РИА Новости, 07.02.2022
Губернатор МО Воробьев рассказал о новом режиме работы поликлиник
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Instagram рассказал о нововведениях в поликлиниках региона. Чтобы справиться с большим потоком пациентов... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T18:51
2022-02-07T18:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Instagram рассказал о нововведениях в поликлиниках региона. Чтобы справиться с большим потоком пациентов из-за участившихся случаев "омикрона", поликлиники перешли на новый режим работы, передает телеканал "360".Время работы поликлиник увеличили – они открыты с 8:00 до 20:00 без выходных. Кроме того, в регионе задействовали дополнительно 1,7 тысячи бригад неотложной помощи – теперь вызовы обслуживают 2,5 тысячи бригад.В поликлиниках также открылись пункты неотложной помощи, куда можно прийти без записи. При этом пациентов с симптомами ОРВИ принимают отдельно от остальных пациентов, чтобы избежать распространения инфекции.Кроме того, жителям МО напомнили, что получать бумажный больничный больше нет необходимости. Теперь можно оформить электронный больничный, открыть и закрыть его можно, позвонив по номеру 122.Записаться на прием можно через чат-бот в Telegram, он привязан к "Госуслугам". Запись ведется по такому же принципу, как и через официальный портал.
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московская область (подмосковье)
18:51 07.02.2022
 

Губернатор МО Воробьев рассказал о новом режиме работы поликлиник

© РИА Новости / Алексей ДружининГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Instagram рассказал о нововведениях в поликлиниках региона. Чтобы справиться с большим потоком пациентов из-за участившихся случаев "омикрона", поликлиники перешли на новый режим работы, передает телеканал "360".
Время работы поликлиник увеличили – они открыты с 8:00 до 20:00 без выходных. Кроме того, в регионе задействовали дополнительно 1,7 тысячи бригад неотложной помощи – теперь вызовы обслуживают 2,5 тысячи бригад.
В поликлиниках также открылись пункты неотложной помощи, куда можно прийти без записи. При этом пациентов с симптомами ОРВИ принимают отдельно от остальных пациентов, чтобы избежать распространения инфекции.
Кроме того, жителям МО напомнили, что получать бумажный больничный больше нет необходимости. Теперь можно оформить электронный больничный, открыть и закрыть его можно, позвонив по номеру 122.
Записаться на прием можно через чат-бот в Telegram, он привязан к "Госуслугам". Запись ведется по такому же принципу, как и через официальный портал.
 
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