https://ria.ru/20220207/poklonskaya-1771539142.html

Поклонская рассказала, чем займется в Россотрудничестве

Поклонская рассказала, чем займется в Россотрудничестве - РИА Новости, 07.02.2022

Поклонская рассказала, чем займется в Россотрудничестве

Наталья Поклонская заявила, что в качестве заместителя главы Россотрудничества будет курировать вопросы защиты прав соотечественников и культуры. Ранее... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T18:50

2022-02-07T18:50

2022-02-07T18:50

политика

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

наталья поклонская

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Наталья Поклонская заявила, что в качестве заместителя главы Россотрудничества будет курировать вопросы защиты прав соотечественников и культуры. Ранее Поклонская говорила РИА Новости, что приступает к новой работе в Россотрудничестве в понедельник, 7 февраля."К моим обязанностям, согласно распределению руководителя Россотрудничества, относятся вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства. С коллективом управления познакомилась, все ребята инициативные, поэтому планов много", - сказала РИА Новости Поклонская.Президент России Владимир Путин в начале февраля назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.

https://ria.ru/20220203/poklonskaya-1770842670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), наталья поклонская, владимир путин