https://ria.ru/20220207/poklonskaya-1771539142.html
Поклонская рассказала, чем займется в Россотрудничестве
Поклонская рассказала, чем займется в Россотрудничестве - РИА Новости, 07.02.2022
Поклонская рассказала, чем займется в Россотрудничестве
Наталья Поклонская заявила, что в качестве заместителя главы Россотрудничества будет курировать вопросы защиты прав соотечественников и культуры. Ранее... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T18:50
2022-02-07T18:50
2022-02-07T18:50
политика
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
наталья поклонская
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Наталья Поклонская заявила, что в качестве заместителя главы Россотрудничества будет курировать вопросы защиты прав соотечественников и культуры. Ранее Поклонская говорила РИА Новости, что приступает к новой работе в Россотрудничестве в понедельник, 7 февраля."К моим обязанностям, согласно распределению руководителя Россотрудничества, относятся вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства. С коллективом управления познакомилась, все ребята инициативные, поэтому планов много", - сказала РИА Новости Поклонская.Президент России Владимир Путин в начале февраля назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.
https://ria.ru/20220203/poklonskaya-1770842670.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), наталья поклонская, владимир путин
Поклонская рассказала, чем займется в Россотрудничестве
Поклонская на посту замглавы Россотрудничества займется защитой прав россиян и культурой