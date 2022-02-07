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https://ria.ru/20220207/poklonskaya-1771539142.html
Поклонская рассказала, чем займется в Россотрудничестве
Поклонская рассказала, чем займется в Россотрудничестве - РИА Новости, 07.02.2022
Поклонская рассказала, чем займется в Россотрудничестве
Наталья Поклонская заявила, что в качестве заместителя главы Россотрудничества будет курировать вопросы защиты прав соотечественников и культуры. Ранее... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T18:50
2022-02-07T18:50
политика
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
наталья поклонская
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Наталья Поклонская заявила, что в качестве заместителя главы Россотрудничества будет курировать вопросы защиты прав соотечественников и культуры. Ранее Поклонская говорила РИА Новости, что приступает к новой работе в Россотрудничестве в понедельник, 7 февраля."К моим обязанностям, согласно распределению руководителя Россотрудничества, относятся вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства. С коллективом управления познакомилась, все ребята инициативные, поэтому планов много", - сказала РИА Новости Поклонская.Президент России Владимир Путин в начале февраля назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.
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политика, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), наталья поклонская, владимир путин
18:50 07.02.2022
 
Поклонская рассказала, чем займется в Россотрудничестве

Поклонская на посту замглавы Россотрудничества займется защитой прав россиян и культурой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Наталья Поклонская заявила, что в качестве заместителя главы Россотрудничества будет курировать вопросы защиты прав соотечественников и культуры. Ранее Поклонская говорила РИА Новости, что приступает к новой работе в Россотрудничестве в понедельник, 7 февраля.
"К моим обязанностям, согласно распределению руководителя Россотрудничества, относятся вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства. С коллективом управления познакомилась, все ребята инициативные, поэтому планов много", - сказала РИА Новости Поклонская.
Президент России Владимир Путин в начале февраля назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 12:53
В Кремле прокомментировали назначение Поклонской замглавы Россотрудничества
 
ПолитикаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Наталья ПоклонскаяВладимир Путин
 
 
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