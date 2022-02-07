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Песков ответил на вопрос об идее сократить функции федеральных инспекторов
Песков ответил на вопрос об идее сократить функции федеральных инспекторов - РИА Новости, 07.02.2022
Песков ответил на вопрос об идее сократить функции федеральных инспекторов
В Кремле не располагают информацией об инициативе полпреда в УрФО по корректировке полномочий главных федеральных инспекторов (ГФИ), заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:16
2022-02-07T13:16
политика
владимир якушев
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией об инициативе полпреда в УрФО по корректировке полномочий главных федеральных инспекторов (ГФИ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Я, честно говоря, первый раз об этом слышу. Не располагаю такой информацией, поэтому не могу ответить на ваш вопрос", - заявил Песков.Ранее в СМИ появилась информация, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев скорректировал функционал своих подчинённых в регионе, в частности, главные федеральные инспекторы теперь не согласуют федеральных судей.
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политика, владимир якушев, дмитрий песков
13:16 07.02.2022
 
Песков ответил на вопрос об идее сократить функции федеральных инспекторов

Пресс-секретарь президента Песков ответил на вопрос о функциях федеральных инспекторов

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией об инициативе полпреда в УрФО по корректировке полномочий главных федеральных инспекторов (ГФИ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Я, честно говоря, первый раз об этом слышу. Не располагаю такой информацией, поэтому не могу ответить на ваш вопрос", - заявил Песков.
Ранее в СМИ появилась информация, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев скорректировал функционал своих подчинённых в регионе, в частности, главные федеральные инспекторы теперь не согласуют федеральных судей.
Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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