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Песков ответил на вопрос об идее сократить функции федеральных инспекторов
Песков ответил на вопрос об идее сократить функции федеральных инспекторов - РИА Новости, 07.02.2022
Песков ответил на вопрос об идее сократить функции федеральных инспекторов
В Кремле не располагают информацией об инициативе полпреда в УрФО по корректировке полномочий главных федеральных инспекторов (ГФИ), заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:16
2022-02-07T13:16
2022-02-07T13:16
политика
владимир якушев
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией об инициативе полпреда в УрФО по корректировке полномочий главных федеральных инспекторов (ГФИ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Я, честно говоря, первый раз об этом слышу. Не располагаю такой информацией, поэтому не могу ответить на ваш вопрос", - заявил Песков.Ранее в СМИ появилась информация, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев скорректировал функционал своих подчинённых в регионе, в частности, главные федеральные инспекторы теперь не согласуют федеральных судей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210806/lesa-1744767663.html
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политика, владимир якушев, дмитрий песков
Песков ответил на вопрос об идее сократить функции федеральных инспекторов
Пресс-секретарь президента Песков ответил на вопрос о функциях федеральных инспекторов