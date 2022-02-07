https://ria.ru/20220207/peskov-1771464476.html

Песков ответил на вопрос об идее сократить функции федеральных инспекторов

Песков ответил на вопрос об идее сократить функции федеральных инспекторов - РИА Новости, 07.02.2022

Песков ответил на вопрос об идее сократить функции федеральных инспекторов

В Кремле не располагают информацией об инициативе полпреда в УрФО по корректировке полномочий главных федеральных инспекторов (ГФИ), заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T13:16

2022-02-07T13:16

2022-02-07T13:16

политика

владимир якушев

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией об инициативе полпреда в УрФО по корректировке полномочий главных федеральных инспекторов (ГФИ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Я, честно говоря, первый раз об этом слышу. Не располагаю такой информацией, поэтому не могу ответить на ваш вопрос", - заявил Песков.Ранее в СМИ появилась информация, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев скорректировал функционал своих подчинённых в регионе, в частности, главные федеральные инспекторы теперь не согласуют федеральных судей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210806/lesa-1744767663.html

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политика, владимир якушев, дмитрий песков