https://ria.ru/20220207/peregovory-1771454957.html

Переговоры в Вене по ядерной программе Ирана возобновятся во вторник

Переговоры в Вене по ядерной программе Ирана возобновятся во вторник - РИА Новости, 07.02.2022

Переговоры в Вене по ядерной программе Ирана возобновятся во вторник

Переговоры в Вене вокруг восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе возобновятся во вторник, 8 февраля,... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:44

2022-02-07T12:44

2022-02-07T12:56

в мире

евросоюз

иран

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768100939_0:236:1601:1136_1920x0_80_0_0_518955d6b90f6bdff1407acab9142f15.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Переговоры в Вене вокруг восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе возобновятся во вторник, 8 февраля, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано."После небольшого перерыва восьмой раунд переговоров в Вене в рамках СВПД возобновится завтра, во вторник 8 февраля", - говорится в письменном заявлении Стано.По его данным, участники переговоров после проведенных в своих столицах консультаций продолжат обсуждение возможного возвращения США в "иранскую сделку", а также пути обеспечения "полного и эффективного выполнения соглашения всеми сторонами".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегерана, 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не исключил, что если переговоры в Вене по восстановлению СВПД будут идти теми же темпами, до конца февраля стороны могут достичь соглашения. После этого может понадобиться еще около двух месяцев на подготовку к возобновлению ядерной сделки, таким образом полностью функционировать она может начать к апрелю, тогда же может быть уже снято и нефтяное эмбарго в отношении Ирана.

https://ria.ru/20220207/iran-1771425906.html

https://ria.ru/20220207/svpd-1771421894.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, евросоюз, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)