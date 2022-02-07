12:44 07.02.2022 (обновлено: 12:56 07.02.2022)
Переговоры в Вене по ядерной программе Ирана возобновятся во вторник
Переговоры в Вене по ядерной программе Ирана возобновятся во вторник, 8 февраля
© Фото : @Mikhail Ulyanov/TwitterВстреча рабочей группы по снятию санкций в рамках венских переговоров по СВПД
Встреча рабочей группы по снятию санкций в рамках венских переговоров по СВПД
БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Переговоры в Вене вокруг восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе возобновятся во вторник, 8 февраля, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
По его данным, участники переговоров после проведенных в своих столицах консультаций продолжат обсуждение возможного возвращения США в "иранскую сделку", а также пути обеспечения "полного и эффективного выполнения соглашения всеми сторонами".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегерана, 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не исключил, что если переговоры в Вене по восстановлению СВПД будут идти теми же темпами, до конца февраля стороны могут достичь соглашения. После этого может понадобиться еще около двух месяцев на подготовку к возобновлению ядерной сделки, таким образом полностью функционировать она может начать к апрелю, тогда же может быть уже снято и нефтяное эмбарго в отношении Ирана.