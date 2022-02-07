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Байден внезапно позвонил Макрону перед встречей с Путиным

Байден позвонил Макрону накануне его встречи с Путиным - РИА Новости, 07.02.2022

Байден внезапно позвонил Макрону перед встречей с Путиным

Президент США Джо Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с французским коллегой Эммануэлем Макроном, который в понедельник посетит Россию, говорится в релизе... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T00:31

2022-02-07T00:31

2022-02-07T09:20

в мире

владимир путин

франция

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россия

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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с французским коллегой Эммануэлем Макроном, который в понедельник посетит Россию, говорится в релизе Белого дома.Байден и Макрон подтвердили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Они условились, что их команды будут на связи и продолжат консультации с союзниками и партнерами, включая Украину.В Москве Макрон встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, а во вторник прибудет в Киев. По словам французского лидера, цель его визита в Россию — не допустить эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины. В Кремле отмечают, что президенты в первую очередь обсудят гарантии безопасности.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.

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