https://ria.ru/20220207/pekines-1771441036.html

В Ачинске пекинес покусал новорожденного

В Ачинске пекинес покусал новорожденного - РИА Новости, 07.02.2022

В Ачинске пекинес покусал новорожденного

Домашний пекинес в красноярском Ачинске покусал новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T11:48

2022-02-07T11:48

2022-02-07T11:48

происшествия

красноярский край

ачинск

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КРАСНОЯРСК, 7 фев - РИА Новости. Домашний пекинес в красноярском Ачинске покусал новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба регионального главка МВД."В МО МВД России "Ачинский" поступило спецсообщение из медицинского учреждения по факту госпитализации новорожденного ребенка с травмой головы. В ходе проведения проверки сотрудниками полиции было установлено, что укушенные раны головы малолетнему были причинены домашней собакой породы пекинес", - говорится в сообщении.В ведомстве сообщили, что семья, в которой произошел инцидент, является благополучной и ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Криминальной составляющей в данном происшествии не установлено, признаков преступления, административного правонарушения не усматривается. В данный момент жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает. В полиции уточнили, что хозяин решил избавиться от собаки.

https://ria.ru/20220207/sobaka-1771411151.html

красноярский край

ачинск

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происшествия, красноярский край, ачинск