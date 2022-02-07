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В Ачинске пекинес покусал новорожденного
В Ачинске пекинес покусал новорожденного - РИА Новости, 07.02.2022
В Ачинске пекинес покусал новорожденного
Домашний пекинес в красноярском Ачинске покусал новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T11:48
2022-02-07T11:48
происшествия
красноярский край
ачинск
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КРАСНОЯРСК, 7 фев - РИА Новости. Домашний пекинес в красноярском Ачинске покусал новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба регионального главка МВД."В МО МВД России "Ачинский" поступило спецсообщение из медицинского учреждения по факту госпитализации новорожденного ребенка с травмой головы. В ходе проведения проверки сотрудниками полиции было установлено, что укушенные раны головы малолетнему были причинены домашней собакой породы пекинес", - говорится в сообщении.В ведомстве сообщили, что семья, в которой произошел инцидент, является благополучной и ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Криминальной составляющей в данном происшествии не установлено, признаков преступления, административного правонарушения не усматривается. В данный момент жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает. В полиции уточнили, что хозяин решил избавиться от собаки.
https://ria.ru/20220207/sobaka-1771411151.html
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происшествия, красноярский край, ачинск
11:48 07.02.2022
 
В Ачинске пекинес покусал новорожденного

В красноярском Ачинске домашний пекинес покусал новорожденного

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи
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КРАСНОЯРСК, 7 фев - РИА Новости. Домашний пекинес в красноярском Ачинске покусал новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"В МО МВД России "Ачинский" поступило спецсообщение из медицинского учреждения по факту госпитализации новорожденного ребенка с травмой головы. В ходе проведения проверки сотрудниками полиции было установлено, что укушенные раны головы малолетнему были причинены домашней собакой породы пекинес", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что семья, в которой произошел инцидент, является благополучной и ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Криминальной составляющей в данном происшествии не установлено, признаков преступления, административного правонарушения не усматривается. В данный момент жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает. В полиции уточнили, что хозяин решил избавиться от собаки.
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ПроисшествияКрасноярский крайАчинск
 
 
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