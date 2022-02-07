12:36 07.02.2022 (обновлено: 12:43 07.02.2022)
Бочкарев: новая станция метро "Печатники" готова почти наполовину
© МоскомархитектураПроект станции метро "Печатники" большой кольцевой линии метро
© Москомархитектура
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Станция "Печатники" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро готова почти наполовину, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарёв.
"Земляные работы на станции "Печатники" БКЛ метро завершены на 90%. Активно ведутся монолитные работы и монтаж внутренних стен и перегородок, также продолжается архитектурная отделка и установка инженерных систем. Готовность станции, без учета пересадочного узла, составляет на сегодняшний день 47%", - рассказал он.
По словам заммэра, в основу архитектурного облика станции заложен образ заглавной буквы "П", в виде которой будут выполнены колонны у эскалаторов и лестниц перехода. В торцах станции предусмотрены композиции из перевернутых букв "П", которые будут служить скамейками. Цветовая гамма "Печатников" - черно-белая.
На базе станции создадут крупный транспортно-пересадочный узел. "Печатники" Большой кольцевой линии получат пересадку на Люблинско-Дмитровскую ветку метро и выход к станции МЦД-2.
Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. Первый участок нового метрокольца открылся в 2018 году. Сейчас на БКЛ действуют 22 станции, всего их будет 31.