https://ria.ru/20220207/pechatniki-1771453514.html

Бочкарев: новая станция метро "Печатники" готова почти наполовину

Бочкарев: новая станция метро "Печатники" готова почти наполовину - РИА Новости, 07.02.2022

Бочкарев: новая станция метро "Печатники" готова почти наполовину

Станция "Печатники" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро готова почти наполовину, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарёв. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:36

2022-02-07T12:36

2022-02-07T12:43

стройкомплекс москвы

москва

метро

строительство метро в москве

московские центральные диаметры (мцд)

андрей бочкарев

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Станция "Печатники" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро готова почти наполовину, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарёв.По словам заммэра, в основу архитектурного облика станции заложен образ заглавной буквы "П", в виде которой будут выполнены колонны у эскалаторов и лестниц перехода. В торцах станции предусмотрены композиции из перевернутых букв "П", которые будут служить скамейками. Цветовая гамма "Печатников" - черно-белая.На базе станции создадут крупный транспортно-пересадочный узел. "Печатники" Большой кольцевой линии получат пересадку на Люблинско-Дмитровскую ветку метро и выход к станции МЦД-2.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. Первый участок нового метрокольца открылся в 2018 году. Сейчас на БКЛ действуют 22 станции, всего их будет 31.

https://ria.ru/20220201/diametr-1770448720.html

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