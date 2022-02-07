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Адвокат Бута рассказал о работе над вариантами его досрочного освобождения

Адвокат Бута рассказал о работе над вариантами его досрочного освобождения - РИА Новости, 07.02.2022

Адвокат Бута рассказал о работе над вариантами его досрочного освобождения

Защита россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью убийства... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T03:15

2022-02-07T03:15

2022-02-07T03:15

виктор бут

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Защита россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма, готовит аргументы для нескольких вариантов досрочного освобождения россиянина, сообщил в интервью РИА Новости американский адвокат Бута Стив Зиссу."Аргументы для всех этих вариантов взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, и нам, на самом деле, все равно, какой именно из вариантов сработает. Главное, чтобы его результатом стало освобождение Виктора и его возвращение домой", - уточнил он.

https://ria.ru/20211113/ssha-1758877943.html

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виктор бут, в мире, россия, сша