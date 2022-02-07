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В Новосибирске оштрафовали участников "голого заезда" на капоте "Волги"
В Новосибирске оштрафовали участников "голого заезда" на капоте "Волги" - РИА Новости, 07.02.2022
В Новосибирске оштрафовали участников "голого заезда" на капоте "Волги"
Полицейские в Новосибирске нашли и оштрафовали участников попавшего на видео инцидента, когда голый мужчина разъезжал по городу на капоте "Волги", сообщает в... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T09:38
2022-02-07T09:38
происшествия
авто
россия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске нашли и оштрафовали участников попавшего на видео инцидента, когда голый мужчина разъезжал по городу на капоте "Волги", сообщает в понедельник управление ГИБДД по Новосибирску.Ранее в социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором голый мужчина сидит на капоте движущейся по Новосибирску "Волги". Полицейские организовали административное расследование."По результату… водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем Газ "Волга", допустил ряд нарушений ПДД и был привлечен к административной ответственности по статьям 12.6 (нарушение правил применения ремней безопасности при управлении транспортным средством), 12.37 части 1 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), 12.23 части 2 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей)", - говорится в сообщении.Кроме того, по статье 12.29 части 1 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения) привлечен к ответственности ехавший на капоте пассажир.В ГИБДД пояснили, что общая сумма штрафов для водителя составила 2500 рублей, а для пассажира - 500 рублей.
https://ria.ru/20210524/ssora-1733604513.html
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происшествия, авто, россия, новосибирск
09:38 07.02.2022
 
В Новосибирске оштрафовали участников "голого заезда" на капоте "Волги"

В Новосибирске оштрафовали водителя и пассажира, устроивших "голый заезд" на "Волге"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске нашли и оштрафовали участников попавшего на видео инцидента, когда голый мужчина разъезжал по городу на капоте "Волги", сообщает в понедельник управление ГИБДД по Новосибирску.
Ранее в социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором голый мужчина сидит на капоте движущейся по Новосибирску "Волги". Полицейские организовали административное расследование.
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"По результату… водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем Газ "Волга", допустил ряд нарушений ПДД и был привлечен к административной ответственности по статьям 12.6 (нарушение правил применения ремней безопасности при управлении транспортным средством), 12.37 части 1 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), 12.23 части 2 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей)", - говорится в сообщении.
Кроме того, по статье 12.29 части 1 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения) привлечен к ответственности ехавший на капоте пассажир.
В ГИБДД пояснили, что общая сумма штрафов для водителя составила 2500 рублей, а для пассажира - 500 рублей.
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