В Новосибирске оштрафовали участников "голого заезда" на капоте "Волги"
В Новосибирске оштрафовали водителя и пассажира, устроивших "голый заезд" на "Волге"
Полицейский. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске нашли и оштрафовали участников попавшего на видео инцидента, когда голый мужчина разъезжал по городу на капоте "Волги", сообщает в понедельник управление ГИБДД по Новосибирску.
Ранее в социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором голый мужчина сидит на капоте движущейся по Новосибирску "Волги". Полицейские организовали административное расследование.
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"По результату… водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем Газ "Волга", допустил ряд нарушений ПДД и был привлечен к административной ответственности по статьям 12.6 (нарушение правил применения ремней безопасности при управлении транспортным средством), 12.37 части 1 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), 12.23 части 2 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей)", - говорится в сообщении.
Кроме того, по статье 12.29 части 1 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения) привлечен к ответственности ехавший на капоте пассажир.
В ГИБДД пояснили, что общая сумма штрафов для водителя составила 2500 рублей, а для пассажира - 500 рублей.
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