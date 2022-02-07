https://ria.ru/20220207/novosibirsk-1771407368.html

В Новосибирске объяснили отмену опроса на новогодний талисман

В Новосибирске объяснили отмену опроса на новогодний талисман - РИА Новости, 07.02.2022

В Новосибирске объяснили отмену опроса на новогодний талисман

Власти Новосибирска объяснили отмену голосования за новогодний талисман города, который в 2022-2023 году стал новогодней столицей России, дискредитацией идеи и... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T09:31

2022-02-07T09:31

2022-02-07T09:31

новосибирск

новосибирский зоопарк

общество

илья варламов

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НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Власти Новосибирска объяснили отмену голосования за новогодний талисман города, который в 2022-2023 году стал новогодней столицей России, дискредитацией идеи и превращением опроса в политическую площадку.Ранее Новосибирский зоопарк предложил мэрии выбрать из своих животных талисман новогодней столицы России. Власти организовали голосование на сайте горадминистрации, вывесив пять кандидатов. Увидев в списке орангутана Бату, горожане стали активно голосовать за него, свою лепту в ажиотаж внес и известный блогер Илья Варламов, который объявил обезьяну "кандидатом от народа". Когда в голосовании внезапно появлялись новые лидеры, это вызывало возмущение в соцсетях и предположения о "накрутках". В итоге за день до подведения итогов мэрия объявила об отмене опроса."К сожалению, за несколько дней до окончания опроса в него вмешались организованные группы, многие из которых не имеют никакого отношения к Новосибирску, и опрос превратился в политическую площадку. Так как это дискредитировало идею зоопарка, который хотел в первую очередь получить положительные эмоции и пропиарить зоопарк на всю страну и даже на весь мир, то новосибирский зоопарк обратился к нам с таким вот письмом (об отмене опроса – ред.)", - сказала журналистам в понедельник вице-мэр Анна Терешкова.Чиновница пояснила, что это были не выборы, а опрос горожан, к тому же планировалось, что победившее животное стало бы только претендентом на новогодний талисман от зоопарка, а не талисманом. Она рассказала, что в популярных новосибирских пабликах, присоединившихся к опросу, побеждает не орангутан, а белый медвежонок или манул. Власти склоняются к тому, что предполагавшаяся победа орангутана не отражает желание новосибирцев."Глядя на голосование на вот этих наших "внутренних" порталах... все-таки нам кажется, что именно здесь показана истинная реакция новосибирцев на это голосование", - сказала Терешкова. Она отметила, что ей ничего неизвестно о якобы поступившем в мэрию звонке из аппарата полпреда президента в СФО с настоятельной просьбой не допустить победы орангутана, о чём ранее написали некоторые СМИ.Вице-мэр пояснила, что власти сейчас думают, как провести новое голосование по выборам талисмана Новогодней столицы России, но уже без участия животных местного зоопарка. При этом оно должно не вызывать никаких сомнений.

https://ria.ru/20220126/dorogi-1769536009.html

новосибирск

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новосибирск, новосибирский зоопарк, общество, илья варламов