Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/novosibirsk-1771407368.html
В Новосибирске объяснили отмену опроса на новогодний талисман
В Новосибирске объяснили отмену опроса на новогодний талисман - РИА Новости, 07.02.2022
В Новосибирске объяснили отмену опроса на новогодний талисман
Власти Новосибирска объяснили отмену голосования за новогодний талисман города, который в 2022-2023 году стал новогодней столицей России, дискредитацией идеи и... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T09:31
2022-02-07T09:31
новосибирск
новосибирский зоопарк
общество
илья варламов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151316/18/1513161820_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_429d07a56999444e0b3c09f45c2473ab.jpg
НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Власти Новосибирска объяснили отмену голосования за новогодний талисман города, который в 2022-2023 году стал новогодней столицей России, дискредитацией идеи и превращением опроса в политическую площадку.Ранее Новосибирский зоопарк предложил мэрии выбрать из своих животных талисман новогодней столицы России. Власти организовали голосование на сайте горадминистрации, вывесив пять кандидатов. Увидев в списке орангутана Бату, горожане стали активно голосовать за него, свою лепту в ажиотаж внес и известный блогер Илья Варламов, который объявил обезьяну "кандидатом от народа". Когда в голосовании внезапно появлялись новые лидеры, это вызывало возмущение в соцсетях и предположения о "накрутках". В итоге за день до подведения итогов мэрия объявила об отмене опроса."К сожалению, за несколько дней до окончания опроса в него вмешались организованные группы, многие из которых не имеют никакого отношения к Новосибирску, и опрос превратился в политическую площадку. Так как это дискредитировало идею зоопарка, который хотел в первую очередь получить положительные эмоции и пропиарить зоопарк на всю страну и даже на весь мир, то новосибирский зоопарк обратился к нам с таким вот письмом (об отмене опроса – ред.)", - сказала журналистам в понедельник вице-мэр Анна Терешкова.Чиновница пояснила, что это были не выборы, а опрос горожан, к тому же планировалось, что победившее животное стало бы только претендентом на новогодний талисман от зоопарка, а не талисманом. Она рассказала, что в популярных новосибирских пабликах, присоединившихся к опросу, побеждает не орангутан, а белый медвежонок или манул. Власти склоняются к тому, что предполагавшаяся победа орангутана не отражает желание новосибирцев."Глядя на голосование на вот этих наших "внутренних" порталах... все-таки нам кажется, что именно здесь показана истинная реакция новосибирцев на это голосование", - сказала Терешкова. Она отметила, что ей ничего неизвестно о якобы поступившем в мэрию звонке из аппарата полпреда президента в СФО с настоятельной просьбой не допустить победы орангутана, о чём ранее написали некоторые СМИ.Вице-мэр пояснила, что власти сейчас думают, как провести новое голосование по выборам талисмана Новогодней столицы России, но уже без участия животных местного зоопарка. При этом оно должно не вызывать никаких сомнений.
https://ria.ru/20220126/dorogi-1769536009.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151316/18/1513161820_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b15a83e3e97b61caa903b494305cad9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новосибирск, новосибирский зоопарк, общество, илья варламов
09:31 07.02.2022
 
В Новосибирске объяснили отмену опроса на новогодний талисман

Власти Новосибирска объяснили отмену опроса на новогодний талисман дискредитацией идеи

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПоезда на станции Новосибирск-главный в Новосибирске
Поезда на станции Новосибирск-главный в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Поезда на станции Новосибирск-главный в Новосибирске
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Власти Новосибирска объяснили отмену голосования за новогодний талисман города, который в 2022-2023 году стал новогодней столицей России, дискредитацией идеи и превращением опроса в политическую площадку.
Ранее Новосибирский зоопарк предложил мэрии выбрать из своих животных талисман новогодней столицы России. Власти организовали голосование на сайте горадминистрации, вывесив пять кандидатов. Увидев в списке орангутана Бату, горожане стали активно голосовать за него, свою лепту в ажиотаж внес и известный блогер Илья Варламов, который объявил обезьяну "кандидатом от народа". Когда в голосовании внезапно появлялись новые лидеры, это вызывало возмущение в соцсетях и предположения о "накрутках". В итоге за день до подведения итогов мэрия объявила об отмене опроса.
"К сожалению, за несколько дней до окончания опроса в него вмешались организованные группы, многие из которых не имеют никакого отношения к Новосибирску, и опрос превратился в политическую площадку. Так как это дискредитировало идею зоопарка, который хотел в первую очередь получить положительные эмоции и пропиарить зоопарк на всю страну и даже на весь мир, то новосибирский зоопарк обратился к нам с таким вот письмом (об отмене опроса – ред.)", - сказала журналистам в понедельник вице-мэр Анна Терешкова.
Чиновница пояснила, что это были не выборы, а опрос горожан, к тому же планировалось, что победившее животное стало бы только претендентом на новогодний талисман от зоопарка, а не талисманом. Она рассказала, что в популярных новосибирских пабликах, присоединившихся к опросу, побеждает не орангутан, а белый медвежонок или манул. Власти склоняются к тому, что предполагавшаяся победа орангутана не отражает желание новосибирцев.
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 06:29
Новосибирск получит миллиард рублей на дороги к МЧМ-2023 по хоккею
"Глядя на голосование на вот этих наших "внутренних" порталах... все-таки нам кажется, что именно здесь показана истинная реакция новосибирцев на это голосование", - сказала Терешкова. Она отметила, что ей ничего неизвестно о якобы поступившем в мэрию звонке из аппарата полпреда президента в СФО с настоятельной просьбой не допустить победы орангутана, о чём ранее написали некоторые СМИ.
Вице-мэр пояснила, что власти сейчас думают, как провести новое голосование по выборам талисмана Новогодней столицы России, но уже без участия животных местного зоопарка. При этом оно должно не вызывать никаких сомнений.
 
НовосибирскНовосибирский зоопаркОбществоИлья Варламов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала