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Жителя Хакасии заподозрили в нападении с ножом на двухлетнего сына
Жителя Хакасии заподозрили в нападении с ножом на двухлетнего сына - РИА Новости, 07.02.2022
Жителя Хакасии заподозрили в нападении с ножом на двухлетнего сына
В столице Хакасии Абакане возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего после нападения с ножом отца на своего двухлетнего сына, сообщает... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:00
2022-02-07T12:00
происшествия
россия
абакан
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 7 фев - РИА Новости. В столице Хакасии Абакане возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего после нападения с ножом отца на своего двухлетнего сына, сообщает пресс-служба регионального главка СК."Следственным отделом по городу Абакану &lt;…&gt; возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 2-летнего ребенка. Отец пострадавшего мальчика подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении.По версии следователей, в субботу днем жительница Абакана вместе с двухлетним сыном пришла к бывшему мужу, чтобы мужчина повидал ребенка. По данным ведомства, злоумышленник вышел покурить, после чего вернулся в встревоженном состоянии, взял складной нож и нанес мальчику два удара в грудную клетку. Женщина с ребенком выбежала из квартиры. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии – в данный момент его жизнь вне опасности.В ведомстве сообщили, что, предварительно, мужчина в момент преступления находился в наркотическом опьянении. Отмечается, что мужчина задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20211220/nozh-1764513234.html
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происшествия, россия, абакан, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
12:00 07.02.2022
 
Жителя Хакасии заподозрили в нападении с ножом на двухлетнего сына

В Хакасии возбудили уголовное дело после нападения мужчины с ножом на двухлетнего сына

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль следственного комитета
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КРАСНОЯРСК, 7 фев - РИА Новости. В столице Хакасии Абакане возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего после нападения с ножом отца на своего двухлетнего сына, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
"Следственным отделом по городу Абакану <…> возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 2-летнего ребенка. Отец пострадавшего мальчика подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
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В Удмуртии отец заставил 12-летнего сына ударить врача ножом
По версии следователей, в субботу днем жительница Абакана вместе с двухлетним сыном пришла к бывшему мужу, чтобы мужчина повидал ребенка. По данным ведомства, злоумышленник вышел покурить, после чего вернулся в встревоженном состоянии, взял складной нож и нанес мальчику два удара в грудную клетку. Женщина с ребенком выбежала из квартиры. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии – в данный момент его жизнь вне опасности.
В ведомстве сообщили, что, предварительно, мужчина в момент преступления находился в наркотическом опьянении. Отмечается, что мужчина задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября 2021, 12:54
В Крыму завели дело против мужчины, подозреваемого в попытке убить ребенка
 
ПроисшествияРоссияАбаканРеспублика ХакасияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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