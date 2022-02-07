Жителя Хакасии заподозрили в нападении с ножом на двухлетнего сына
В Хакасии возбудили уголовное дело после нападения мужчины с ножом на двухлетнего сына
Автомобиль следственного комитета
КРАСНОЯРСК, 7 фев - РИА Новости. В столице Хакасии Абакане возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего после нападения с ножом отца на своего двухлетнего сына, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
"Следственным отделом по городу Абакану <…> возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 2-летнего ребенка. Отец пострадавшего мальчика подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении.
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По версии следователей, в субботу днем жительница Абакана вместе с двухлетним сыном пришла к бывшему мужу, чтобы мужчина повидал ребенка. По данным ведомства, злоумышленник вышел покурить, после чего вернулся в встревоженном состоянии, взял складной нож и нанес мальчику два удара в грудную клетку. Женщина с ребенком выбежала из квартиры. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии – в данный момент его жизнь вне опасности.
В ведомстве сообщили, что, предварительно, мужчина в момент преступления находился в наркотическом опьянении. Отмечается, что мужчина задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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