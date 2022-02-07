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В Кремле рассказали об отношении к петициям на сайте change.org
В Кремле рассказали об отношении к петициям на сайте change.org - РИА Новости, 07.02.2022
В Кремле рассказали об отношении к петициям на сайте change.org
В Кремле прокомментировали, как относятся к петициям на сайте change.org, на котором, в частности, размещена петиция за отставку Рамзана Кадырова с поста главы... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:24
2022-02-07T17:52
политика
дмитрий песков
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Кремле прокомментировали, как относятся к петициям на сайте change.org, на котором, в частности, размещена петиция за отставку Рамзана Кадырова с поста главы Чеченской Республики.Ранее стало известно, что политик Илья Яшин организовал на сайте change.org петицию с требованием уволить с поста главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова."Там обезличенное голосование, которое может накручиваться, накручиваться ботами и так далее. Ну, соответствующим образом и относимся к этому", — сказал Песков, отвечая на вопрос о петиции Яшина и являются ли такие петиции предметом внимания Кремля, когда они набирают сто тысяч подписей и более.
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политика, дмитрий песков, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров
13:24 07.02.2022 (обновлено: 17:52 07.02.2022)
 
В Кремле рассказали об отношении к петициям на сайте change.org

Пресс-секретарь Путина Песков напомнил о возможных накрутках голосов на сайте change.org

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Кремле прокомментировали, как относятся к петициям на сайте change.org, на котором, в частности, размещена петиция за отставку Рамзана Кадырова с поста главы Чеченской Республики.
Ранее стало известно, что политик Илья Яшин организовал на сайте change.org петицию с требованием уволить с поста главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
"Там обезличенное голосование, которое может накручиваться, накручиваться ботами и так далее. Ну, соответствующим образом и относимся к этому", — сказал Песков, отвечая на вопрос о петиции Яшина и являются ли такие петиции предметом внимания Кремля, когда они набирают сто тысяч подписей и более.
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ПолитикаДмитрий ПесковЧеченская республика (Чечня)Рамзан Кадыров
 
 
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