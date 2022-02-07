https://ria.ru/20220207/nakrutki-1771466565.html

В Кремле рассказали об отношении к петициям на сайте change.org

В Кремле рассказали об отношении к петициям на сайте change.org - РИА Новости, 07.02.2022

В Кремле рассказали об отношении к петициям на сайте change.org

В Кремле прокомментировали, как относятся к петициям на сайте change.org, на котором, в частности, размещена петиция за отставку Рамзана Кадырова с поста главы... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T13:24

2022-02-07T13:24

2022-02-07T17:52

политика

дмитрий песков

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:106:3267:1944_1920x0_80_0_0_7e6cd2c72f40cd045cd1a7e57fb625da.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Кремле прокомментировали, как относятся к петициям на сайте change.org, на котором, в частности, размещена петиция за отставку Рамзана Кадырова с поста главы Чеченской Республики.Ранее стало известно, что политик Илья Яшин организовал на сайте change.org петицию с требованием уволить с поста главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова."Там обезличенное голосование, которое может накручиваться, накручиваться ботами и так далее. Ну, соответствующим образом и относимся к этому", — сказал Песков, отвечая на вопрос о петиции Яшина и являются ли такие петиции предметом внимания Кремля, когда они набирают сто тысяч подписей и более.

https://ria.ru/20220203/kadyrov-1770931527.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, дмитрий песков, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров