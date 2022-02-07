https://ria.ru/20220207/minsk-1771329679.html

Хронический саботаж. Киеву напомнили о долгах

Хронический саботаж. Киеву напомнили о долгах - РИА Новости, 07.02.2022

Хронический саботаж. Киеву напомнили о долгах

Путь к разрядке напряженности вокруг Украины только один: Минские соглашения. Это прекрасно понимают в Вашингтоне. Такой же позиции придерживаются и лидеры... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T08:00

2022-02-07T08:00

2022-02-07T08:00

минские соглашения

ситуация в днр и лнр

в мире

энтони блинкен

сергей лавров

эммануэль макрон

ангела меркель

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Елена Попова. Путь к разрядке напряженности вокруг Украины только один: Минские соглашения. Это прекрасно понимают в Вашингтоне. Такой же позиции придерживаются и лидеры Евросоюза. О выполнении взятых семь лет назад обязательств говорят с удивительным постоянством. Но ни один из пунктов не реализовали. При этом Москве западные страны всегда предлагали кнут, а Киеву — пряник. И только в последнее время ситуация начала меняться.Положения не выполнены"Мы поощряем полную имплементацию Минских соглашений всеми сторонами", — вновь повторил на брифинге для журналистов пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс в начале февраля. И опять ушел от прямого ответа на вопрос, как быть с заявлениями украинских чиновников с призывами отказаться от обязательств.В Госдепе не раз подчеркивали, что путь к преодолению конфликта на востоке Украины очерчивает именно этот документ. И хотя традиционно возлагали большую часть ответственности на Москву, наконец начали публично говорить и о действиях Киева. Точнее, о бездействии. Госсекретарь Энтони Блинкен признал: "есть некоторые остающиеся" невыполненными Киевом положения, и они "очень важные".И это уже позитивный сигнал, считают в Москве. При этом в российском посольстве в Вашингтоне обратили внимание на продолжающиеся попытки "переложить проблему с больной головы на здоровую". "В очередной раз напоминаем, что Россия не является стороной конфликта. Поэтому главная задача — заставить украинские власти выполнять свои обязательства", — указали дипломаты. В то же время поставки американского оружия "только подталкивают к военному решению проблемы юго-востока страны".Воздержаться от провокацийЗапад постоянно пытается выставить Москву одной из сторон Минских соглашений, однако российских обязательств в них нет, подчеркивает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.На этой площадке Москва получила поддержку от Пекина. В Китае уверены, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо вернуться к исходной точке — то есть к подписанным бумагам. На заседании Совета безопасности, созванного по инициативе Вашингтона, постоянный представитель КНР Чжан Цзюнь отметил, что Минские соглашения — основополагающий документ и его необходимо соблюдать.От лица своего государства он призвал воздержаться от провокаций по отношению к России и искать дипломатические пути урегулирования. Цзюнь добавил, что на фоне высказываний о "неизбежном столкновении" ни Москва, ни Киев не проявляли агрессии. Возникает вопрос, на каких основаниях делаются эти выводы.В Москве повторяют: если уж говорить о деэскалации, то прекратить провокации на линии разграничения должен именно Киев. "А еще больше мы бы приветствовали все-таки призыв выполнить обязательства, которые у него есть, — по Минским договоренностям", — уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Комплекс без мерКомплекс мер, подписанный семь лет назад представителями России, ОБСЕ, Украины и руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, так и не реализован. Минск-2 последовал через пять месяцев после Минска-1, согласованного в сентябре 2014- го и также не выполненного.Последний саммит в "нормандском формате" прошел в Париже в декабре 2019-го — после долгой паузы. Лидеры Германии, Франции, России и Украины подтвердили приверженность соглашениям, обговорили новые цели и сроки. Удалось даже обменять осужденных и удерживаемых лиц, но стрелять в Донбассе не перестали.В конце января там же, в Париже, состоялась встреча политических советников "нормандской четверки". Совещались более восьми с половиной часов. Стороны согласились с необходимостью сохранения перемирия вне зависимости от разночтений по Минским соглашениям. Как заметил глава российской делегации Дмитрий Козак, без единого понимания всех положений этого документа "нормандский формат" существенной роли не сыграет."Постоянно призываем США, Францию, Германию, других западных коллег, которые имеют влияние на киевский режим, принудить его к неукоснительному выполнению минских договоренностей", — из раза в раз подчеркивает министр иностранных дел России Сергей Лавров.На "хронический саботаж" Киева указывал в недавнем разговоре с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и российский президент. В Кремле надеются, что Запад добьется от Украины соблюдения перемирия в зоне конфликта на юго-востоке страны и прямых переговоров с представителями ДНР и ЛНР.Разорвать и подписать новыйОднако из тех, кто подписывал документ в феврале 2015-го, в политике остался лишь Владимир Путин. Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко уже не главы государств. Перед отставкой немецкий канцлер прилетела в Киев и настаивала на соблюдении договоренностей, достигнутых с таким трудом."Любой маленький прогресс может оказаться решающим. Это очень амбициозная цель и амбициозная задача. Я рекомендую все-таки этот ("нормандский") формат: хотя он и затянулся дольше, чем мы хотели бы, нужно все-таки не давать ему зайти в тупик", — отметила Меркель.Однако в Киеве считают, что документ устарел, и требуют разработать новый, на иных условиях. Первым об этом заговорил Порошенко, семь лет назад лично поставивший подпись под соглашением. Недавно в интервью американскому агентству о том же рассуждал секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.Оправдываться пришлось президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, Киев ответственно относится к Минским соглашениям по Донбассу — и это единственный эффективный формат."Я уже не помню, кто подписал Минские соглашения, но точно знаю, кто должен их выполнять. Мы ответственная страна и несем ответственность за любые документы или законы. Я понимаю, что такое Минские соглашения, и понимаю, что они рождены "нормандским форматом", который, к сожалению (или не к сожалению), работает", — уверял Зеленский.Вашингтон должен воздействоватьОднако пока западные политики воздерживаются от публичных упреков в адрес Киева, эксперты по региону пишут прямо: Вашингтон слишком долго предлагал кнут Москве и пряник Киеву.Как полагает ведущий политолог крупнейшего американского "мозгового центра" RAND Corporation Самуэль Чарап, такой подход долгое время работал, но нынешнее наращивание военной мощи Москвы и более жесткая риторика позволяют сделать предположение, что на этот раз все обстоит по-другому.Как указывает эксперт в статье для Politico, администрация Байдена действительно располагает рычагами воздействия на Украину, но почему-то этим не пользуется.Белый дом должен подтолкнуть Киев к принятию мер по выполнению своих обязательств по Минску-2, к чему Украина не проявляла особого желания с тех пор, как это соглашение было подписано, считает Самуэль Чарап. Именно шаги Украины на самом деле могут помочь деэскалации и оживить вялотекущий мирный процесс.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

минские соглашения, ситуация в днр и лнр, в мире, энтони блинкен, сергей лавров, эммануэль макрон, ангела меркель, владимир зеленский, владимир путин, нед прайс