Морозу неподвластный: как работает ледокол на Москве-реке

Ледокол "Риф" нечасто заметишь на Москве-реке. Небольшой, но шустрый теплоход значительно уступает по размерам помпезным пассажирским судам, на которых совершают водные прогулки, зато его работа не менее ответственна.

"Ледоколов на вооружении "Мосводостока" два: "Риф" и "Норд". Изначально они конструировались для работы в арктических условиях, на море, а у нас ходят по реке. Оба судна — буксиры-толкачи ледокольного типа. Зимой мы используем их как ледоколы, а летом — в качестве буксиров", — объясняет механик-капитан дублер судна Виталий Богомолов.