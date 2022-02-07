Морозу неподвластный: как работает ледокол на Москве-реке
Ледокол "Риф" нечасто заметишь на Москве-реке. Небольшой, но шустрый теплоход значительно уступает по размерам помпезным пассажирским судам, на которых совершают водные прогулки, зато его работа не менее ответственна.
"Ледоколов на вооружении "Мосводостока" два: "Риф" и "Норд". Изначально они конструировались для работы в арктических условиях, на море, а у нас ходят по реке. Оба судна — буксиры-толкачи ледокольного типа. Зимой мы используем их как ледоколы, а летом — в качестве буксиров", — объясняет механик-капитан дублер судна Виталий Богомолов.
Ледокол "Риф" нечасто заметишь на Москве-реке. Небольшой, но шустрый теплоход значительно уступает по размерам помпезным пассажирским судам, на которых совершают водные прогулки, зато его работа не менее ответственна.
"Ледоколов на вооружении "Мосводостока" два: "Риф" и "Норд". Изначально они конструировались для работы в арктических условиях, на море, а у нас ходят по реке. Оба судна — буксиры-толкачи ледокольного типа. Зимой мы используем их как ледоколы, а летом — в качестве буксиров", — объясняет механик-капитан дублер судна Виталий Богомолов.
Зимой "Риф" выходит на реку каждый день по четыре раза, чтобы "обкалывать" лед у каравана судов, пришвартованных вдоль берега. Как объясняет Богомолов, это необходимо, чтобы снизить давление льда на корпуса теплоходов.
"На пришвартованные суда со стороны реки постоянно давит лед. Если упустить момент, то он может стеснить судно и не дать ему сдвинуться с места даже при толщине в три-четыре сантиметра. Чтобы это давление снизить, мы проходим вдоль каравана и разбиваем ледяной покров. "Риф" может пробить лед толщиной до 20 сантиметров", — говорит капитан.
Зимой "Риф" выходит на реку каждый день по четыре раза, чтобы "обкалывать" лед у каравана судов, пришвартованных вдоль берега. Как объясняет Богомолов, это необходимо, чтобы снизить давление льда на корпуса теплоходов.
"На пришвартованные суда со стороны реки постоянно давит лед. Если упустить момент, то он может стеснить судно и не дать ему сдвинуться с места даже при толщине в три-четыре сантиметра. Чтобы это давление снизить, мы проходим вдоль каравана и разбиваем ледяной покров. "Риф" может пробить лед толщиной до 20 сантиметров", — говорит капитан.
Получив ледокольное судно на вооружение, специалисты "Мосводостока" дополнительно его модернизировали. В частности, оснастили борт устройством для разбрызгивания сорбента, с помощью которого с поверхности реки устраняют масляные пятна.
Получив ледокольное судно на вооружение, специалисты "Мосводостока" дополнительно его модернизировали. В частности, оснастили борт устройством для разбрызгивания сорбента, с помощью которого с поверхности реки устраняют масляные пятна.
"Основной поток воды подается из пожарной системы на распыляющий ствол на носу судна, туда же поступает сорбент "Гидробрейк" для ликвидации пятна. Любое масляное пятно с помощью сорбента распадается на воду и углекислый газ", — отмечает Богомолов.
"Основной поток воды подается из пожарной системы на распыляющий ствол на носу судна, туда же поступает сорбент "Гидробрейк" для ликвидации пятна. Любое масляное пятно с помощью сорбента распадается на воду и углекислый газ", — отмечает Богомолов.
Дополнительно ледокол "Риф" служит в качестве дежурного и аварийно-спасательного теплохода. По словам Богомолова, экипаж судна могут привлечь к любого рода аварийной ситуации — от пожара до затопления.
"Лет пять назад, например, горел пассажирский теплоход у Южного порта. На месте уже работал пожарный корабль "Полковник Чернышев", а мы оказывали ему поддержку", — вспоминает капитан судна.
Дополнительно ледокол "Риф" служит в качестве дежурного и аварийно-спасательного теплохода. По словам Богомолова, экипаж судна могут привлечь к любого рода аварийной ситуации — от пожара до затопления.
"Лет пять назад, например, горел пассажирский теплоход у Южного порта. На месте уже работал пожарный корабль "Полковник Чернышев", а мы оказывали ему поддержку", — вспоминает капитан судна.
По окончании зимы работа ледоколов "Мосводостока" не прекращается. В летний период экипажи продолжают ходить по Москве-реке, следят за состоянием главной водной артерии города и занимаются очисткой русел малых рек в местах водовыпусков подземных водосточных коллекторов. Специалисты извлекают со дна наносы песка и иловых отложений, загружают весь грунт в баржу, которую затем буксирует "Риф".
По окончании зимы работа ледоколов "Мосводостока" не прекращается. В летний период экипажи продолжают ходить по Москве-реке, следят за состоянием главной водной артерии города и занимаются очисткой русел малых рек в местах водовыпусков подземных водосточных коллекторов. Специалисты извлекают со дна наносы песка и иловых отложений, загружают весь грунт в баржу, которую затем буксирует "Риф".
По словам Богомолова, даже за десять лет работы на ледоколе "Мосводостока" каждый выход на "Рифе" в столичную акваторию воспринимается по-разному.
"Надо любить свою работу, и она никогда не будет сложной. Теплоход как ребенок —к нему можно привыкнуть, но он всегда будет тебя удивлять", — заключает капитан.
По словам Богомолова, даже за десять лет работы на ледоколе "Мосводостока" каждый выход на "Рифе" в столичную акваторию воспринимается по-разному.
"Надо любить свою работу, и она никогда не будет сложной. Теплоход как ребенок —к нему можно привыкнуть, но он всегда будет тебя удивлять", — заключает капитан.