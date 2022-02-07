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Морозу неподвластный: как работает ледокол на Москве-реке
Морозу неподвластный: как работает ледокол на Москве-реке - РИА Новости, 07.02.2022
Морозу неподвластный: как работает ледокол на Москве-реке
Ледокол необязательно выглядит как огромный и величавый корабль, бороздящий водные просторы где-нибудь в Арктике. Судно подобного типа работает и в Москве —... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T09:00
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Ледокол необязательно выглядит как огромный и величавый корабль, бороздящий водные просторы где-нибудь в Арктике. Судно подобного типа работает и в Москве — только поменьше и побыстрее. Сайт РИА Новости собрал кадры работы ледокольного теплохода и узнал у специалистов ГУП "Мосводосток", как судно вызволяет другие корабли из снежного плена и чем его экипаж занимается летом, когда льда на реке нет и в помине.
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фото, фото, москва, москва-река, мосводосток, городское хозяйство москвы
09:00 07.02.2022
 

Морозу неподвластный: как работает ледокол на Москве-реке

Читать ria.ru в
Ледокол необязательно выглядит как огромный и величавый корабль, бороздящий водные просторы где-нибудь в Арктике. Судно подобного типа работает и в Москве — только поменьше и побыстрее. Сайт РИА Новости собрал кадры работы ледокольного теплохода и узнал у специалистов ГУП "Мосводосток", как судно вызволяет другие корабли из снежного плена и чем его экипаж занимается летом, когда льда на реке нет и в помине.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Ледокол "Риф" нечасто заметишь на Москве-реке. Небольшой, но шустрый теплоход значительно уступает по размерам помпезным пассажирским судам, на которых совершают водные прогулки, зато его работа не менее ответственна.

"Ледоколов на вооружении "Мосводостока" два: "Риф" и "Норд". Изначально они конструировались для работы в арктических условиях, на море, а у нас ходят по реке. Оба судна — буксиры-толкачи ледокольного типа. Зимой мы используем их как ледоколы, а летом — в качестве буксиров", — объясняет механик-капитан дублер судна Виталий Богомолов.

Сотрудники ГУП Мосводосток на ледоколе во время зимних работ на Москве-реке
1 из 7

Ледокол "Риф" нечасто заметишь на Москве-реке. Небольшой, но шустрый теплоход значительно уступает по размерам помпезным пассажирским судам, на которых совершают водные прогулки, зато его работа не менее ответственна.

"Ледоколов на вооружении "Мосводостока" два: "Риф" и "Норд". Изначально они конструировались для работы в арктических условиях, на море, а у нас ходят по реке. Оба судна — буксиры-толкачи ледокольного типа. Зимой мы используем их как ледоколы, а летом — в качестве буксиров", — объясняет механик-капитан дублер судна Виталий Богомолов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Зимой "Риф" выходит на реку каждый день по четыре раза, чтобы "обкалывать" лед у каравана судов, пришвартованных вдоль берега. Как объясняет Богомолов, это необходимо, чтобы снизить давление льда на корпуса теплоходов.

"На пришвартованные суда со стороны реки постоянно давит лед. Если упустить момент, то он может стеснить судно и не дать ему сдвинуться с места даже при толщине в три-четыре сантиметра. Чтобы это давление снизить, мы проходим вдоль каравана и разбиваем ледяной покров. "Риф" может пробить лед толщиной до 20 сантиметров", — говорит капитан.

Сотрудник ГУП Мосводосток подготавливает ледокол к проведению зимних работ на Москве-реке
2 из 7

Зимой "Риф" выходит на реку каждый день по четыре раза, чтобы "обкалывать" лед у каравана судов, пришвартованных вдоль берега. Как объясняет Богомолов, это необходимо, чтобы снизить давление льда на корпуса теплоходов.

"На пришвартованные суда со стороны реки постоянно давит лед. Если упустить момент, то он может стеснить судно и не дать ему сдвинуться с места даже при толщине в три-четыре сантиметра. Чтобы это давление снизить, мы проходим вдоль каравана и разбиваем ледяной покров. "Риф" может пробить лед толщиной до 20 сантиметров", — говорит капитан.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Получив ледокольное судно на вооружение, специалисты "Мосводостока" дополнительно его модернизировали. В частности, оснастили борт устройством для разбрызгивания сорбента, с помощью которого с поверхности реки устраняют масляные пятна.

Сотрудники ГУП Мосводосток наблюдают за отплытием ледокола для проведения зимних работ на Москве-реке
3 из 7

Получив ледокольное судно на вооружение, специалисты "Мосводостока" дополнительно его модернизировали. В частности, оснастили борт устройством для разбрызгивания сорбента, с помощью которого с поверхности реки устраняют масляные пятна.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

"Основной поток воды подается из пожарной системы на распыляющий ствол на носу судна, туда же поступает сорбент "Гидробрейк" для ликвидации пятна. Любое масляное пятно с помощью сорбента распадается на воду и углекислый газ", — отмечает Богомолов.

Сотрудник ГУП Мосводосток на ледоколе во время зимних работ на Москве-реке
4 из 7

"Основной поток воды подается из пожарной системы на распыляющий ствол на носу судна, туда же поступает сорбент "Гидробрейк" для ликвидации пятна. Любое масляное пятно с помощью сорбента распадается на воду и углекислый газ", — отмечает Богомолов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Дополнительно ледокол "Риф" служит в качестве дежурного и аварийно-спасательного теплохода. По словам Богомолова, экипаж судна могут привлечь к любого рода аварийной ситуации — от пожара до затопления.

"Лет пять назад, например, горел пассажирский теплоход у Южного порта. На месте уже работал пожарный корабль "Полковник Чернышев", а мы оказывали ему поддержку", — вспоминает капитан судна.

Сотрудник ГУП Мосводосток в рубке ледокола во время зимних работ на Москве-реке
5 из 7

Дополнительно ледокол "Риф" служит в качестве дежурного и аварийно-спасательного теплохода. По словам Богомолова, экипаж судна могут привлечь к любого рода аварийной ситуации — от пожара до затопления.

"Лет пять назад, например, горел пассажирский теплоход у Южного порта. На месте уже работал пожарный корабль "Полковник Чернышев", а мы оказывали ему поддержку", — вспоминает капитан судна.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

По окончании зимы работа ледоколов "Мосводостока" не прекращается. В летний период экипажи продолжают ходить по Москве-реке, следят за состоянием главной водной артерии города и занимаются очисткой русел малых рек в местах водовыпусков подземных водосточных коллекторов. Специалисты извлекают со дна наносы песка и иловых отложений, загружают весь грунт в баржу, которую затем буксирует "Риф".

Ледокол ГУП Мосводосток во время зимних работ на Москве-реке
6 из 7

По окончании зимы работа ледоколов "Мосводостока" не прекращается. В летний период экипажи продолжают ходить по Москве-реке, следят за состоянием главной водной артерии города и занимаются очисткой русел малых рек в местах водовыпусков подземных водосточных коллекторов. Специалисты извлекают со дна наносы песка и иловых отложений, загружают весь грунт в баржу, которую затем буксирует "Риф".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

По словам Богомолова, даже за десять лет работы на ледоколе "Мосводостока" каждый выход на "Рифе" в столичную акваторию воспринимается по-разному.

"Надо любить свою работу, и она никогда не будет сложной. Теплоход как ребенок —к нему можно привыкнуть, но он всегда будет тебя удивлять", — заключает капитан.

Сотрудник ГУП Мосводосток на ледоколе во время зимних работ на Москве-реке
7 из 7

По словам Богомолова, даже за десять лет работы на ледоколе "Мосводостока" каждый выход на "Рифе" в столичную акваторию воспринимается по-разному.

"Надо любить свою работу, и она никогда не будет сложной. Теплоход как ребенок —к нему можно привыкнуть, но он всегда будет тебя удивлять", — заключает капитан.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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