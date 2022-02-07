https://ria.ru/20220207/kurilskie_ostrova-1758763158.html
Курильский вопрос: как менялась принадлежность спорных островов
Курильский вопрос: как менялась принадлежность спорных островов - РИА Новости, 07.02.2022
Курильский вопрос: как менялась принадлежность спорных островов
Российско-японский спор о принадлежности Курильских островов тянется уже более 70 лет, из-за этого страны не могут заключить мирный договор. В настоящее время... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T09:59
2022-02-07T09:59
2022-02-07T09:59
инфографика
политика
в мире
спор вокруг статуса курильских островов
япония
курильские острова
сахалин
россия
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Российско-японский спор о принадлежности Курильских островов тянется уже более 70 лет, из-за этого страны не могут заключить мирный договор. В настоящее время Курилы входят в состав Сахалинской области. Токио считает Итуруп, Кунашир и острова Малой Курильской гряды (Шикотан и архипелаг Хабомаи) своими северными территориями, незаконно оккупированными Россией, и требует возвращения как минимум Малой Курильской гряды.Курилы включают 45 крупных и 20 малых островов, а также множество островков и скал. Их общая площадь составляет 15,6 тысячи квадратных километров (японцы претендуют на 9 тысяч из них). Для Москвы это стратегически важные территории — они обеспечивают военное присутствие государства в регионе, а также позволяют беспрепятственно выходить в Тихий океан (между островами пролегают единственные незамерзающие проливы).Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто первым пришел на Курильские острова и как менялось их подчинение с начала XVIII века.
япония
курильские острова
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Курильский вопрос: как менялась принадлежность спорных островов
Российско-японский спор о принадлежности Курильских островов тянется уже более 70 лет, из-за этого страны не могут заключить мирный договор. В настоящее время Курилы входят в состав Сахалинской области. Токио считает Итуруп, Кунашир и острова Малой Курильской гряды (Шикотан и архипелаг Хабомаи) своими северными территориями, незаконно оккупированными Россией, и требует возвращения как минимум Малой Курильской гряды. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто первым пришел на Курильские острова и как менялось их подчинение с начала XVIII века.
2022-02-07T09:59
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, в мире, спор вокруг статуса курильских островов, япония, курильские острова, сахалин, россия, видео
Курильский вопрос: как менялась принадлежность спорных островов
Российско-японский спор о принадлежности Курильских островов тянется уже более 70 лет, из-за этого страны не могут заключить мирный договор. В настоящее время Курилы входят в состав Сахалинской области. Токио считает Итуруп, Кунашир и острова Малой Курильской гряды (Шикотан и архипелаг Хабомаи) своими северными территориями, незаконно оккупированными Россией, и требует возвращения как минимум Малой Курильской гряды.
2022-02-07T09:59
true
PT2M33S
Российско-японский спор о принадлежности Курильских островов тянется уже более 70 лет, из-за этого страны не могут заключить мирный договор. В настоящее время Курилы входят в состав Сахалинской области. Токио считает Итуруп, Кунашир и острова Малой Курильской гряды (Шикотан и архипелаг Хабомаи) своими северными территориями, незаконно оккупированными Россией, и требует возвращения как минимум Малой Курильской гряды.
Курилы включают 45 крупных и 20 малых островов, а также множество островков и скал. Их общая площадь составляет 15,6 тысячи квадратных километров (японцы претендуют на 9 тысяч из них). Для Москвы это стратегически важные территории — они обеспечивают военное присутствие государства в регионе, а также позволяют беспрепятственно выходить в Тихий океан (между островами пролегают единственные незамерзающие проливы).
Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто первым пришел на Курильские острова и как менялось их подчинение с начала XVIII века.