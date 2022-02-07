Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Инфографика
https://ria.ru/20220207/kurilskie_ostrova-1758763158.html
Курильский вопрос: как менялась принадлежность спорных островов
Курильский вопрос: как менялась принадлежность спорных островов - РИА Новости, 07.02.2022
Курильский вопрос: как менялась принадлежность спорных островов
Российско-японский спор о принадлежности Курильских островов тянется уже более 70 лет, из-за этого страны не могут заключить мирный договор. В настоящее время... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T09:59
2022-02-07T09:59
инфографика
политика
в мире
спор вокруг статуса курильских островов
япония
курильские острова
сахалин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758745691_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_07aa7dc052124c2970ea50c44d0921f5.png
Российско-японский спор о принадлежности Курильских островов тянется уже более 70 лет, из-за этого страны не могут заключить мирный договор. В настоящее время Курилы входят в состав Сахалинской области. Токио считает Итуруп, Кунашир и острова Малой Курильской гряды (Шикотан и архипелаг Хабомаи) своими северными территориями, незаконно оккупированными Россией, и требует возвращения как минимум Малой Курильской гряды.Курилы включают 45 крупных и 20 малых островов, а также множество островков и скал. Их общая площадь составляет 15,6 тысячи квадратных километров (японцы претендуют на 9 тысяч из них). Для Москвы это стратегически важные территории — они обеспечивают военное присутствие государства в регионе, а также позволяют беспрепятственно выходить в Тихий океан (между островами пролегают единственные незамерзающие проливы).Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто первым пришел на Курильские острова и как менялось их подчинение с начала XVIII века.
япония
курильские острова
сахалин
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Курильский вопрос: как менялась принадлежность спорных островов
Российско-японский спор о принадлежности Курильских островов тянется уже более 70 лет, из-за этого страны не могут заключить мирный договор. В настоящее время Курилы входят в состав Сахалинской области. Токио считает Итуруп, Кунашир и острова Малой Курильской гряды (Шикотан и архипелаг Хабомаи) своими северными территориями, незаконно оккупированными Россией, и требует возвращения как минимум Малой Курильской гряды. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто первым пришел на Курильские острова и как менялось их подчинение с начала XVIII века.
2022-02-07T09:59
true
PT2M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758745691_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_43d6e0f9d8d08ff289eca6b9a74534fb.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, в мире, спор вокруг статуса курильских островов, япония, курильские острова, сахалин, россия, видео
Курильский вопрос: как менялась принадлежность спорных островов
Российско-японский спор о принадлежности Курильских островов тянется уже более 70 лет, из-за этого страны не могут заключить мирный договор. В настоящее время Курилы входят в состав Сахалинской области. Токио считает Итуруп, Кунашир и острова Малой Курильской гряды (Шикотан и архипелаг Хабомаи) своими северными территориями, незаконно оккупированными Россией, и требует возвращения как минимум Малой Курильской гряды.
2022-02-07T09:59
true
PT2M33S
09:59 07.02.2022
 

Курильский вопрос: как менялась принадлежность спорных островов

Читать ria.ru в
Российско-японский спор о принадлежности Курильских островов тянется уже более 70 лет, из-за этого страны не могут заключить мирный договор. В настоящее время Курилы входят в состав Сахалинской области. Токио считает Итуруп, Кунашир и острова Малой Курильской гряды (Шикотан и архипелаг Хабомаи) своими северными территориями, незаконно оккупированными Россией, и требует возвращения как минимум Малой Курильской гряды.
Курилы включают 45 крупных и 20 малых островов, а также множество островков и скал. Их общая площадь составляет 15,6 тысячи квадратных километров (японцы претендуют на 9 тысяч из них). Для Москвы это стратегически важные территории — они обеспечивают военное присутствие государства в регионе, а также позволяют беспрепятственно выходить в Тихий океан (между островами пролегают единственные незамерзающие проливы).
Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто первым пришел на Курильские острова и как менялось их подчинение с начала XVIII века.
 
ИнфографикаПолитикаВ миреСпор вокруг статуса Курильских острововЯпонияКурильские островаСахалинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала