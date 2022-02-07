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Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности
Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 07.02.2022
Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности
У президента России Владимира Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции по безопасности ни в каких форматах, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:49
2022-02-07T12:49
политика
владимир путин
безопасность
мюнхенская конференция по безопасности
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. У президента России Владимира Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции по безопасности ни в каких форматах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции. Ни в каких форматах", - сказал он журналистам.На уточняющий вопрос, не будет ли глава государства участвовать в том числе в онлайн-формате, Песков ответил отрицательно."Нет", - сказал он.Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер ранее выразил надежду, что президент РФ все же примет в ней участие в режиме онлайн.Конференции пройдет 18-20 февраля. Песков ранее говорил, что Путин не планирует в этом году в ней участвовать.
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политика, владимир путин, безопасность, мюнхенская конференция по безопасности, дмитрий песков
12:49 07.02.2022
 
Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности

Президент России Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. У президента России Владимира Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции по безопасности ни в каких форматах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции. Ни в каких форматах", - сказал он журналистам.
На уточняющий вопрос, не будет ли глава государства участвовать в том числе в онлайн-формате, Песков ответил отрицательно.
"Нет", - сказал он.
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Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер ранее выразил надежду, что президент РФ все же примет в ней участие в режиме онлайн.
Конференции пройдет 18-20 февраля. Песков ранее говорил, что Путин не планирует в этом году в ней участвовать.
 
ПолитикаВладимир ПутинБезопасностьМюнхенская конференция по безопасностиДмитрий Песков
 
 
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