https://ria.ru/20220207/konferentsiya-1771456176.html

Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности

Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 07.02.2022

Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности

У президента России Владимира Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции по безопасности ни в каких форматах, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:49

2022-02-07T12:49

2022-02-07T12:49

политика

владимир путин

безопасность

мюнхенская конференция по безопасности

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769431711_186:487:2791:1952_1920x0_80_0_0_acb6ed15ab71387f337653ae6be2e63e.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. У президента России Владимира Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции по безопасности ни в каких форматах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции. Ни в каких форматах", - сказал он журналистам.На уточняющий вопрос, не будет ли глава государства участвовать в том числе в онлайн-формате, Песков ответил отрицательно."Нет", - сказал он.Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер ранее выразил надежду, что президент РФ все же примет в ней участие в режиме онлайн.Конференции пройдет 18-20 февраля. Песков ранее говорил, что Путин не планирует в этом году в ней участвовать.

https://ria.ru/20220207/ukraina-1771390798.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, безопасность, мюнхенская конференция по безопасности, дмитрий песков