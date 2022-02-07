https://ria.ru/20220207/kompensatsiya-1771523838.html

Детям-сиротам Липецкой области компенсируют плату за аренду жилья

Детям-сиротам Липецкой области компенсируют плату за аренду жилья - РИА Новости, 07.02.2022

Детям-сиротам Липецкой области компенсируют плату за аренду жилья

Более 1700 детей-сирот Липецкой области, достигшие совершеннолетия, имеют право на возмещение аренды жилья, если очередь на получение собственного еще не... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T17:36

2022-02-07T17:36

2022-02-07T17:36

липецкая область

липецк

елец

жилье

игорь артамонов

общество

сироты

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ЛИПЕЦК, 7 фев – РИА Новости. Более 1700 детей-сирот Липецкой области, достигшие совершеннолетия, имеют право на возмещение аренды жилья, если очередь на получение собственного еще не подошла, сообщил губернатор Игорь Артамонов."Это новая мера региональной поддержки, которая вступила в силу в начале года. Ее необходимость продиктована временем. Мы понимаем, насколько нелегко приходится этим молодым людям, особенно если уже есть семья", - сказал глава региона.Он уточнил, что получать компенсацию дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут до тех пор, пока власти региона не предоставят им собственное жилье. Средства для выплат предусмотрены в областном бюджете.По словам Артамонова, ежегодно в области детям-сиротам выделяется порядка 250 квартир.Он отметил, что подать заявку на получение новой социальной услуги можно в любом МФЦ. Сделать это могут дети-сироты, достигшие совершеннолетия, имеющие на руках договор найма, оформленный в соответствии с действующим законодательством. Размер компенсации зависит от фактических затрат, но не более восьми тысяч рублей для проживающих по договору аренды жилого помещения в Липецке и Ельце.

https://ria.ru/20220131/zhile-1770269006.html

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липецк, елец, жилье, игорь артамонов, общество, сироты