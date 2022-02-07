https://ria.ru/20220207/kibervoyska-1771519997.html
В Польше появятся кибервойска
В Польше появятся кибервойска - РИА Новости, 07.02.2022
В Польше появятся кибервойска
В Польше создадут Войска обороны киберпространства, сообщило военное ведомство республики. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T17:18
2022-02-07T17:18
2022-02-07T17:59
в мире
мариуш блащак
варшава
польша
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ВАРШАВА, 7 фев — РИА Новости. В Польше создадут Войска обороны киберпространства, сообщило военное ведомство республики."Восьмого февраля в клубе Военно-технической академии в Варшаве министр национальной обороны Мариуш Блащак примет участие в церемонии создания нового компонента Вооруженных сил Польши — Войск обороны киберпространства", — отметили в министерстве.Там также уточнили, что еще в феврале 2019 года министр национальной обороны Польши утвердил "концепцию организации и функционирования Войск обороны киберпространства", начав процесс создания этого нового компонента Вооруженных сил.Военные пояснили, что Войска обороны киберпространства (WOC) предназначены для "проведения полного спектра действий в киберпространстве — оборонительных, разведывательных и активных наступательных действий".
https://ria.ru/20220205/voennye-1771224135.html
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в мире, мариуш блащак, варшава, польша
17:18 07.02.2022 (обновлено: 17:59 07.02.2022)
В Польше появятся кибервойска
В Польше появятся войска обороны киберпространства