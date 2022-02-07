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В двух крупнейших городах Хакасии объявили режим "черного неба"
В двух крупнейших городах Хакасии объявили режим "черного неба" - РИА Новости, 07.02.2022
В двух крупнейших городах Хакасии объявили режим "черного неба"
Режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности объявлен в столице Хакасии Абакане и втором по численности городе республики Черногорске, сообщается РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:12
2022-02-07T13:12
абакан
черногорск
республика хакасия
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КРАСНОЯРСК, 7 фев - РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности объявлен в столице Хакасии Абакане и втором по численности городе республики Черногорске, сообщается на сайте правительства региона."На территории Абакана и Черногорска объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сохранятся ориентировочно на протяжении нескольких дней. Уточненный прогноз Хакасгидромет предоставит сегодня во второй половине дня", - говорится в сообщении.Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. В конце января режим "черного неба" был объявлен в нескольких городах соседнего Красноярского края.
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абакан, черногорск, республика хакасия
13:12 07.02.2022
 
В двух крупнейших городах Хакасии объявили режим "черного неба"

В Абакане и Черногорске объявили режим "черного неба"

© Фото : предоставлено пресс-службой ГУМЧС ХакасииХакасия
Хакасия - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУМЧС Хакасии
Хакасия
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 7 фев - РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности объявлен в столице Хакасии Абакане и втором по численности городе республики Черногорске, сообщается на сайте правительства региона.
"На территории Абакана и Черногорска объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сохранятся ориентировочно на протяжении нескольких дней. Уточненный прогноз Хакасгидромет предоставит сегодня во второй половине дня", - говорится в сообщении.
Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. В конце января режим "черного неба" был объявлен в нескольких городах соседнего Красноярского края.
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