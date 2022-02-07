https://ria.ru/20220207/khakasiya-1771403319.html

В Хакасии приостановили плановую медпомощь из-за коронавируса

В Хакасии приостановили плановую медпомощь из-за коронавируса - РИА Новости, 07.02.2022

В Хакасии приостановили плановую медпомощь из-за коронавируса

Плановая медпомощь в Хакасии приостанавливается из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщается на сайте республиканского минздрава. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T09:10

2022-02-07T09:10

2022-02-07T09:10

распространение коронавируса

общество

республика хакасия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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КРАСНОЯРСК, 7 фев - РИА Новости. Плановая медпомощь в Хакасии приостанавливается из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщается на сайте республиканского минздрава."Рост заболеваемости продолжается. В настоящее время на амбулаторном лечении находится более 12 тысяч человек. В связи с тяжёлой эпидобстановкой по предложению министра здравоохранения Хакасии решением оперштаба до 1 марта в медорганизациях Хакасии приостанавливаются плановая медицинская помощь, диспансеризация и профилактические осмотры, в том числе и у детей", - говорится в сообщении.По информации ведомства, за сутки в Хакасии госпитализирован 81 пациент, выписаны семь человек. На кислороде находятся 232 пациента, на ИВЛ 33 человека.

https://ria.ru/20220206/koronavirus-1771330507.html

республика хакасия

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общество, республика хакасия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии