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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220207/khakasiya-1771403319.html
В Хакасии приостановили плановую медпомощь из-за коронавируса
В Хакасии приостановили плановую медпомощь из-за коронавируса - РИА Новости, 07.02.2022
В Хакасии приостановили плановую медпомощь из-за коронавируса
Плановая медпомощь в Хакасии приостанавливается из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщается на сайте республиканского минздрава. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T09:10
2022-02-07T09:10
распространение коронавируса
общество
республика хакасия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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КРАСНОЯРСК, 7 фев - РИА Новости. Плановая медпомощь в Хакасии приостанавливается из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщается на сайте республиканского минздрава."Рост заболеваемости продолжается. В настоящее время на амбулаторном лечении находится более 12 тысяч человек. В связи с тяжёлой эпидобстановкой по предложению министра здравоохранения Хакасии решением оперштаба до 1 марта в медорганизациях Хакасии приостанавливаются плановая медицинская помощь, диспансеризация и профилактические осмотры, в том числе и у детей", - говорится в сообщении.По информации ведомства, за сутки в Хакасии госпитализирован 81 пациент, выписаны семь человек. На кислороде находятся 232 пациента, на ИВЛ 33 человека.
https://ria.ru/20220206/koronavirus-1771330507.html
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общество, республика хакасия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:10 07.02.2022
 
В Хакасии приостановили плановую медпомощь из-за коронавируса

В Хакасии приостановили плановую медпомощь из-за роста заболеваемости COVID-19

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевМужчина на приеме у врача
Мужчина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Мужчина на приеме у врача . Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 7 фев - РИА Новости. Плановая медпомощь в Хакасии приостанавливается из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщается на сайте республиканского минздрава.
"Рост заболеваемости продолжается. В настоящее время на амбулаторном лечении находится более 12 тысяч человек. В связи с тяжёлой эпидобстановкой по предложению министра здравоохранения Хакасии решением оперштаба до 1 марта в медорганизациях Хакасии приостанавливаются плановая медицинская помощь, диспансеризация и профилактические осмотры, в том числе и у детей", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, за сутки в Хакасии госпитализирован 81 пациент, выписаны семь человек. На кислороде находятся 232 пациента, на ИВЛ 33 человека.
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