https://ria.ru/20220207/iznasilovanie-1771522514.html

В Калининграде водитель такси изнасиловал глухую пассажирку

В Калининграде водитель такси изнасиловал глухую пассажирку - РИА Новости, 07.02.2022

В Калининграде водитель такси изнасиловал глухую пассажирку

В Калининграде водителю такси предъявлено обвинение в изнасиловании пассажирки, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по региону... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T17:29

2022-02-07T17:29

2022-02-07T17:29

происшествия

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 7 фев – РИА Новости. В Калининграде водителю такси предъявлено обвинение в изнасиловании пассажирки, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по региону Наталья Гацко.По данным следствия, утром 5 февраля в правоохранительные органы обратилась 28-летняя калининградка, сообщившая о том, что накануне вечером возвращалась домой из кафе на такси. По дороге водитель свернул в гаражное общество, где, угрожая убийством, изнасиловал ее."По подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством), задержан 46-летний местный житель... Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, мужчина свою причастность к изнасилованию пассажирки отрицал. Вместе с тем потерпевшая уверенно опознала в нем нападавшего", - сказала Гацко.По информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, пострадавшая девушка — инвалид детства по слуху, а нападавший мужчина работал водителем скорой помощи и подрабатывал в такси.Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы.

https://ria.ru/20211130/iznasilovanie-1761441916.html

https://ria.ru/20211101/iznasilovanie-1757256569.html

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калининград