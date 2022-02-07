https://ria.ru/20220207/isteriya-1771413130.html

В МИД призвали Запад прекратить антироссийскую истерию

В МИД призвали Запад прекратить антироссийскую истерию - РИА Новости, 07.02.2022

В МИД призвали Запад прекратить антироссийскую истерию

Западным странам пора прекратить необоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же обострения, заявил в интервью... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T10:02

2022-02-07T10:02

2022-02-07T10:05

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Западным странам пора прекратить необоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же обострения, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков."Один из основных посылов российских предложений по гарантиям безопасности… состоит в том, что Западу давно пора одуматься, прекратить ни чем не обоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же самих обострения", - заявил Ермаков."Вопрос о предоставлении нашей стране правовых гарантий безопасности, в силу накопленной в российско-западных отношениях "критической массы" проблем, приобрёл настолько неотложный характер, что несколько подвинул сейчас на второй план ряд других важных аспектов стратегической повестки дня", - добавил высокопоставленный дипломат.Он напомнил, что ключевыми требованиями к США и НАТО в рамках диалога по гарантиям безопасности является недопустимость дальнейшего расширения Североатлантического альянса и необходимость возврата конфигурации его сил и средств к ситуации, существовавшей в 1997 году.

https://ria.ru/20220206/obvinenie-1771296778.html

https://ria.ru/20220204/uregulirovanie-1771057978.html

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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, нато