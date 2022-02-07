https://ria.ru/20220207/isteriya-1771413130.html
В МИД призвали Запад прекратить антироссийскую истерию
В МИД призвали Запад прекратить антироссийскую истерию - РИА Новости, 07.02.2022
В МИД призвали Запад прекратить антироссийскую истерию
Западным странам пора прекратить необоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же обострения, заявил в интервью... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T10:02
2022-02-07T10:02
2022-02-07T10:05
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Западным странам пора прекратить необоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же обострения, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков."Один из основных посылов российских предложений по гарантиям безопасности… состоит в том, что Западу давно пора одуматься, прекратить ни чем не обоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же самих обострения", - заявил Ермаков."Вопрос о предоставлении нашей стране правовых гарантий безопасности, в силу накопленной в российско-западных отношениях "критической массы" проблем, приобрёл настолько неотложный характер, что несколько подвинул сейчас на второй план ряд других важных аспектов стратегической повестки дня", - добавил высокопоставленный дипломат.Он напомнил, что ключевыми требованиями к США и НАТО в рамках диалога по гарантиям безопасности является недопустимость дальнейшего расширения Североатлантического альянса и необходимость возврата конфигурации его сил и средств к ситуации, существовавшей в 1997 году.
https://ria.ru/20220206/obvinenie-1771296778.html
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РИА Новости
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, нато
10:02 07.02.2022 (обновлено: 10:05 07.02.2022)
В МИД призвали Запад прекратить антироссийскую истерию
Глава департамента МИД Ермаков призвал Запад прекратить антироссийскую истерию
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Западным странам пора прекратить необоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же обострения, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"Один из основных посылов российских предложений по гарантиям безопасности… состоит в том, что Западу давно пора одуматься, прекратить ни чем не обоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же самих обострения", - заявил Ермаков.
"Вопрос о предоставлении нашей стране правовых гарантий безопасности, в силу накопленной в российско-западных отношениях "критической массы" проблем, приобрёл настолько неотложный характер, что несколько подвинул сейчас на второй план ряд других важных аспектов стратегической повестки дня", - добавил высокопоставленный дипломат.
Он напомнил, что ключевыми требованиями к США
и НАТО
в рамках диалога по гарантиям безопасности является недопустимость дальнейшего расширения Североатлантического альянса и необходимость возврата конфигурации его сил и средств к ситуации, существовавшей в 1997 году.