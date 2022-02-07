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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220207/investitsii-1771453995.html
Объем инвестиций по концессиям в Москве в 2021 году превысил 38 млрд рублей
Объем инвестиций по концессиям в Москве в 2021 году превысил 38 млрд рублей - РИА Новости, 07.02.2022
Объем инвестиций по концессиям в Москве в 2021 году превысил 38 млрд рублей
Москва в 2021 году подписала четыре концессионных соглашения с общим объемом инвестиций свыше 38 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба городского департамента РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:38
2022-02-07T12:37
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
владимир ефимов (политик)
сколково
москва
экономика
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Москва в 2021 году подписала четыре концессионных соглашения с общим объемом инвестиций свыше 38 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Так, в феврале 2021 года заключена концессия по созданию двух заводов по утилизации илового осадка сточных вод. По условиям соглашения инвестор в течение 3,5 лет построит предприятия, где последующие 17 лет будет осуществлять термическую обработку и утилизацию осадка. Полученный продукт концессионер планирует поставлять цементным заводам для использования в качестве твердого биотоплива. Проект позволит привлечь 26,9 миллиарда рублей инвестиций в создание производства, соответствующего мировым экологическим стандартам.В марте прошлого года было подписано 20-летнее концессионное соглашение по созданию гериатрического центра на 100 мест. Инвестор вложит порядка 600 миллионов рублей в реконструкцию и оснащение специализированным оборудованием городского здания площадью более 3 тысяч квадратных метров."В конце сентября прошлого года мы подписали первое для Москвы концессионное соглашение в сфере образования. По его условиям, инвестор создаст на территории инновационного центра "Сколково" не имеющую аналогов в стране современную школу на 825 учебных и 150 рабочих мест. Новое учреждение образования станет важной частью общественно значимой инфраструктуры динамично развивающегося Западного административного округа столицы. Инвестиции в реализацию проекта составят около 2,2 миллиарда рублей. Соглашение заключено на 25 лет", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.В свою очередь, по условиям концессионного соглашения, подписанного в конце декабря 2021 года на 27 лет, инвестор вложит 8,4 миллиарда рублей в создание очистных сооружений, на которых будут удалять из сточных вод азот и извлекать фосфор для его последующей переработки в удобрения. Концессия будет реализована в рамках третьего этапа масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений. Благодаря реализации проекта, очистка сточных вод в столице станет практически безотходной, основанной на принципах зелёных технологий.Среди подписанных ранее и уже реализуемых концессионных проектов – создание Московского международного онкологического центра и Центра эндоваскулярной хирургии, строительство автодороги – северного дублера Кутузовского проспекта, создание между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал" канатной дороги, которая будет интегрирована в городскую транспортную сеть, напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220130/investitsii-1770171786.html
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александр прохоров, владимир ефимов (политик), сколково, москва, экономика
12:38 07.02.2022
 

Объем инвестиций по концессиям в Москве в 2021 году превысил 38 млрд рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Москва в 2021 году подписала четыре концессионных соглашения с общим объемом инвестиций свыше 38 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Эти соглашения позволят сэкономить бюджетные средства и реализовать за счет привлеченных инвестиций социально-значимые проекты в таких сферах, как ЖКХ, социальное обслуживание населения, образование. Всего в Москве на сегодня заключено семь концессионных соглашений с совокупным объемом инвестиций более 118 миллиардов рублей", – сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Так, в феврале 2021 года заключена концессия по созданию двух заводов по утилизации илового осадка сточных вод. По условиям соглашения инвестор в течение 3,5 лет построит предприятия, где последующие 17 лет будет осуществлять термическую обработку и утилизацию осадка. Полученный продукт концессионер планирует поставлять цементным заводам для использования в качестве твердого биотоплива. Проект позволит привлечь 26,9 миллиарда рублей инвестиций в создание производства, соответствующего мировым экологическим стандартам.
В марте прошлого года было подписано 20-летнее концессионное соглашение по созданию гериатрического центра на 100 мест. Инвестор вложит порядка 600 миллионов рублей в реконструкцию и оснащение специализированным оборудованием городского здания площадью более 3 тысяч квадратных метров.
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"В конце сентября прошлого года мы подписали первое для Москвы концессионное соглашение в сфере образования. По его условиям, инвестор создаст на территории инновационного центра "Сколково" не имеющую аналогов в стране современную школу на 825 учебных и 150 рабочих мест. Новое учреждение образования станет важной частью общественно значимой инфраструктуры динамично развивающегося Западного административного округа столицы. Инвестиции в реализацию проекта составят около 2,2 миллиарда рублей. Соглашение заключено на 25 лет", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
В свою очередь, по условиям концессионного соглашения, подписанного в конце декабря 2021 года на 27 лет, инвестор вложит 8,4 миллиарда рублей в создание очистных сооружений, на которых будут удалять из сточных вод азот и извлекать фосфор для его последующей переработки в удобрения. Концессия будет реализована в рамках третьего этапа масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений. Благодаря реализации проекта, очистка сточных вод в столице станет практически безотходной, основанной на принципах зелёных технологий.
Среди подписанных ранее и уже реализуемых концессионных проектов – создание Московского международного онкологического центра и Центра эндоваскулярной хирургии, строительство автодороги – северного дублера Кутузовского проспекта, создание между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал" канатной дороги, которая будет интегрирована в городскую транспортную сеть, напомнили в пресс-службе.
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