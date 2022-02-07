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Россия будет требовать обсуждения всех гарантий безопасности, заявили в МИД
Россия будет требовать обсуждения всех гарантий безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 07.02.2022
Россия будет требовать обсуждения всех гарантий безопасности, заявили в МИД
РФ НАМЕРЕНА ДОБИВАТЬСЯ ОТ США ОБСУЖДЕНИЯ ГАРАНТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ, БЕЗ ВЫДЕРГИВАНИЯ ВАШИНГТОНОМ ОПЦИЙ НА СВОЙ ВКУС - МИД РИА НОВОСТИ РИА Новости, 07.02.2022
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РФ НАМЕРЕНА ДОБИВАТЬСЯ ОТ США ОБСУЖДЕНИЯ ГАРАНТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ, БЕЗ ВЫДЕРГИВАНИЯ ВАШИНГТОНОМ ОПЦИЙ НА СВОЙ ВКУС - МИД РИА НОВОСТИРИА Новости
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Россия будет требовать обсуждения всех гарантий безопасности, заявили в МИД
Глава департамента МИД Ермаков: Россия будет требовать обсуждения гарантий в комплексе