В Кувейте запретили прокат "Смерти на Ниле" из-за участия в нем Галь Гадот

В Кувейте запретили прокат "Смерти на Ниле" из-за участия в нем Галь Гадот

2022-02-07T16:10

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Власти Кувейта запретили выпускать в прокат фильм Кеннета Браны "Смерть на Ниле" по роману Агаты Кристи из-за участия в нем израильской актрисы Галь Гадот, сообщает The Times Of Israel. В мировом прокате лента выйдет уже на этой неделе (10 февраля — в России). Однако кувейтцы не смогут ее увидеть, заявила агентству AFP пресс-секретарь министерства информации Ануар Мурад.В The Times Of Israel со ссылкой на кувейтскую газету "Al-Qabas" отмечают, что решение было принято после того, как в социальных сетях потребовали запретить фильм из-за службы Гадот в израильской армии в начале 2000-х годов.Галь Гадот наиболее известна по главной роли в голливудском блокбастере 2017 года "Чудо-женщина". Этот фильм ранее тоже был запрещен в некоторых арабских странах из-за участия актрисы в нем. Кувейт категорически против нормализации отношений с Израилем, в отличие от своих соседей по Персидскому заливу: Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна. Они подписали мирные соглашения с еврейским государством и давно поддерживают палестинцев.

