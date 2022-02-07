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В Кувейте запретили прокат "Смерти на Ниле" из-за участия в нем Галь Гадот
В Кувейте запретили прокат "Смерти на Ниле" из-за участия в нем Галь Гадот - РИА Новости, 07.02.2022
В Кувейте запретили прокат "Смерти на Ниле" из-за участия в нем Галь Гадот
Власти Кувейта запретили выпускать в прокат фильм Кеннета Браны "Смерть на Ниле" по роману Агаты Кристи из-за участия в нем израильской актрисы Галь Гадот,... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T16:10
2022-02-07T16:10
2022-02-07T16:10
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Власти Кувейта запретили выпускать в прокат фильм Кеннета Браны "Смерть на Ниле" по роману Агаты Кристи из-за участия в нем израильской актрисы Галь Гадот, сообщает The Times Of Israel. В мировом прокате лента выйдет уже на этой неделе (10 февраля — в России). Однако кувейтцы не смогут ее увидеть, заявила агентству AFP пресс-секретарь министерства информации Ануар Мурад.В The Times Of Israel со ссылкой на кувейтскую газету "Al-Qabas" отмечают, что решение было принято после того, как в социальных сетях потребовали запретить фильм из-за службы Гадот в израильской армии в начале 2000-х годов.Галь Гадот наиболее известна по главной роли в голливудском блокбастере 2017 года "Чудо-женщина". Этот фильм ранее тоже был запрещен в некоторых арабских странах из-за участия актрисы в нем. Кувейт категорически против нормализации отношений с Израилем, в отличие от своих соседей по Персидскому заливу: Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна. Они подписали мирные соглашения с еврейским государством и давно поддерживают палестинцев.
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новости культуры, галь гадот, кино и сериалы, кувейт, россия, кеннет брана
В Кувейте запретили прокат "Смерти на Ниле" из-за участия в нем Галь Гадот
Власти Кувейта запретили прокат фильма "Смерть на Ниле" из-за участия в нем Галь Гадот
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
Власти Кувейта запретили выпускать в прокат фильм Кеннета Браны "Смерть на Ниле" по роману Агаты Кристи из-за участия в нем израильской актрисы Галь Гадот, сообщает
The Times Of Israel.
В мировом прокате лента выйдет уже на этой неделе (10 февраля — в России). Однако кувейтцы не смогут ее увидеть, заявила агентству AFP пресс-секретарь министерства информации Ануар Мурад.
В The Times Of Israel со ссылкой на кувейтскую газету "Al-Qabas" отмечают, что решение было принято после того, как в социальных сетях потребовали запретить фильм из-за службы Гадот в израильской армии в начале 2000-х годов.
Галь Гадот наиболее известна по главной роли в голливудском блокбастере 2017 года "Чудо-женщина". Этот фильм ранее тоже был запрещен в некоторых арабских странах из-за участия актрисы в нем.
Кувейт категорически против нормализации отношений с Израилем, в отличие от своих соседей по Персидскому заливу: Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна. Они подписали мирные соглашения с еврейским государством и давно поддерживают палестинцев.