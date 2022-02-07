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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20220207/finansirovanie-1771460753.html
Песков отреагировал на слова Лукашенко о финансировании оппозиции из России
Песков отреагировал на слова Лукашенко о финансировании оппозиции из России - РИА Новости, 07.02.2022
Песков отреагировал на слова Лукашенко о финансировании оппозиции из России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы президента Белоруссии Александра Лукашенко передать России некий документ о финансировании... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:03
2022-02-07T13:03
протесты в белоруссии
владимир путин
в мире
дмитрий песков
россия
белоруссия
александр лукашенко
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы президента Белоруссии Александра Лукашенко передать России некий документ о финансировании российским бизнесом белорусской оппозиции, отметив, что он будет передан Владимиру Путину, если поступит.Ранее Лукашенко заявил, что подготовил для президента России Владимира Путина документ о финансировании белорусской оппозиции российскими бизнесменами, "которые бывают на приемах у российского президента"."Мне об этом ничего неизвестно и, когда будет доклад, он будет передан президенту, если так посчитают нужным наши белорусские партнеры и друзья. Дальше с ним нужно будет ознакомиться, пока мы не знаем, о чем там пойдет речь, поэтому и рано что-либо говорить", - сказал Песков журналистам.
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владимир путин, в мире, дмитрий песков, россия, белоруссия, александр лукашенко
13:03 07.02.2022
 
Песков отреагировал на слова Лукашенко о финансировании оппозиции из России

Песков о документе по финансированию оппозиции Белоруссии: если поступит, передадут Путину

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы президента Белоруссии Александра Лукашенко передать России некий документ о финансировании российским бизнесом белорусской оппозиции, отметив, что он будет передан Владимиру Путину, если поступит.
Ранее Лукашенко заявил, что подготовил для президента России Владимира Путина документ о финансировании белорусской оппозиции российскими бизнесменами, "которые бывают на приемах у российского президента".
"Мне об этом ничего неизвестно и, когда будет доклад, он будет передан президенту, если так посчитают нужным наши белорусские партнеры и друзья. Дальше с ним нужно будет ознакомиться, пока мы не знаем, о чем там пойдет речь, поэтому и рано что-либо говорить", - сказал Песков журналистам.
Сотрудники МЧС Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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Протесты в БелоруссииВладимир ПутинВ миреДмитрий ПесковРоссияБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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