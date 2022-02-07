https://ria.ru/20220207/finansirovanie-1771460753.html

Песков отреагировал на слова Лукашенко о финансировании оппозиции из России

Песков отреагировал на слова Лукашенко о финансировании оппозиции из России - РИА Новости, 07.02.2022

Песков отреагировал на слова Лукашенко о финансировании оппозиции из России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы президента Белоруссии Александра Лукашенко передать России некий документ о финансировании... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T13:03

2022-02-07T13:03

2022-02-07T13:03

протесты в белоруссии

владимир путин

в мире

дмитрий песков

россия

белоруссия

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770481848_0:0:3182:1791_1920x0_80_0_0_fece690c6692ab5c6bb569b1c3251937.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы президента Белоруссии Александра Лукашенко передать России некий документ о финансировании российским бизнесом белорусской оппозиции, отметив, что он будет передан Владимиру Путину, если поступит.Ранее Лукашенко заявил, что подготовил для президента России Владимира Путина документ о финансировании белорусской оппозиции российскими бизнесменами, "которые бывают на приемах у российского президента"."Мне об этом ничего неизвестно и, когда будет доклад, он будет передан президенту, если так посчитают нужным наши белорусские партнеры и друзья. Дальше с ним нужно будет ознакомиться, пока мы не знаем, о чем там пойдет речь, поэтому и рано что-либо говорить", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220207/belorussiya-1771436848.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, в мире, дмитрий песков, россия, белоруссия, александр лукашенко