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Начались съемки спин-оффа "Дракулы" с Николасом Кейджем

Начались съемки спин-оффа "Дракулы" с Николасом Кейджем - РИА Новости, 07.02.2022

Начались съемки спин-оффа "Дракулы" с Николасом Кейджем

Студия Universal сообщила в своем твиттер-аккаунте о начале съемок фильма "Ренфилд", который станет спин-оффом "Дракулы". РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T06:24

2022-02-07T06:24

2022-02-07T06:24

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николас кейдж

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Студия Universal сообщила в своем твиттер-аккаунте о начале съемок фильма "Ренфилд", который станет спин-оффом "Дракулы".К ней также приложили фото "хлопушки" с названием фильма и именами режиссера Криса МакКея и оператора — Митчела Амундсена. Ожидается, что фильм представит новый взгляд на роман Брэма Стокера "Дракула". Действие в ленте сфокусируется на Ренфилде в исполнении Николаса Холта и кровожадном Князе Тьмы, которого изобразит Николас Кейдж. Вместе с ними в проекте также задействованы Адриан Мартинес, Бен Шварц, Шохре Агдашлу и другие.Дата выхода фильма пока не объявлена.

https://ria.ru/20220113/gaga-1767513973.html

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новости культуры, кино и сериалы, николас кейдж