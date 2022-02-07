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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220207/film-1771120968.html
Начались съемки спин-оффа "Дракулы" с Николасом Кейджем
Начались съемки спин-оффа "Дракулы" с Николасом Кейджем - РИА Новости, 07.02.2022
Начались съемки спин-оффа "Дракулы" с Николасом Кейджем
Студия Universal сообщила в своем твиттер-аккаунте о начале съемок фильма "Ренфилд", который станет спин-оффом "Дракулы". РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T06:24
2022-02-07T06:24
культура
новости культуры
кино и сериалы
николас кейдж
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Студия Universal сообщила в своем твиттер-аккаунте о начале съемок фильма "Ренфилд", который станет спин-оффом "Дракулы".К ней также приложили фото "хлопушки" с названием фильма и именами режиссера Криса МакКея и оператора — Митчела Амундсена. Ожидается, что фильм представит новый взгляд на роман Брэма Стокера "Дракула". Действие в ленте сфокусируется на Ренфилде в исполнении Николаса Холта и кровожадном Князе Тьмы, которого изобразит Николас Кейдж. Вместе с ними в проекте также задействованы Адриан Мартинес, Бен Шварц, Шохре Агдашлу и другие.Дата выхода фильма пока не объявлена.
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новости культуры, кино и сериалы, николас кейдж
06:24 07.02.2022
 
Начались съемки спин-оффа "Дракулы" с Николасом Кейджем

Начались съемки спин-оффа "Дракулы" с Николасом Кейджем

© AP Photo / Evan Agostini/Evan AgostiniНиколас Кейдж
Николас Кейдж - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© AP Photo / Evan Agostini/Evan Agostini
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Студия Universal сообщила в своем твиттер-аккаунте о начале съемок фильма "Ренфилд", который станет спин-оффом "Дракулы".
"Начинаем", — говорится в подписи к публикации.
К ней также приложили фото "хлопушки" с названием фильма и именами режиссера Криса МакКея и оператора — Митчела Амундсена.
Ожидается, что фильм представит новый взгляд на роман Брэма Стокера "Дракула". Действие в ленте сфокусируется на Ренфилде в исполнении Николаса Холта и кровожадном Князе Тьмы, которого изобразит Николас Кейдж.
Вместе с ними в проекте также задействованы Адриан Мартинес, Бен Шварц, Шохре Агдашлу и другие.
Дата выхода фильма пока не объявлена.
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